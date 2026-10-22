Vivo X500 Pro y Pro Max globales: precios y colores filtrados

Los posibles precios europeos de los nuevos celulares de Vivo aparecen en listados comerciales italianos con cifras inferiores a las difundidas días atrás. La información también adelanta los colores y las configuraciones de memoria previstas para su lanzamiento internacional, aunque todavía existen diferencias entre algunos datos publicados.

Los Vivo X500 Pro y X500 Pro Max fueron presentados en China el 21 de septiembre de 2026. Su llegada a Europa está prevista para el 27 de octubre, cuando se conocerán las condiciones oficiales de comercialización. Por ahora, los registros de un distribuidor italiano permiten anticipar parte de la oferta destinada a ese mercado.

La información procede de Epto.it, cuyos listados comerciales incluyen precios con IVA. Los importes son ligeramente inferiores a los adelantados por Roland Quandt el 16 de octubre. Vivo todavía no ha confirmado esas cantidades como precios oficiales de lanzamiento.

Pantallas de 144 Hz, cámaras Zeiss y baterías diferentes

Ambos celulares utilizan el procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro y pantallas AMOLED con una frecuencia de actualización de 144 Hz. El X500 Pro incorpora un panel de 6,36 pulgadas, mientras que el Pro Max aumenta el tamaño hasta las 6,85 pulgadas.

La fotografía mantiene el protagonismo de la familia, que continúa la colaboración con Zeiss presente en el Vivo X300 Pro. El nuevo modelo compacto cuenta con un teleobjetivo de 64 megapíxeles, mientras que el Pro Max incorpora uno de 200 megapíxeles y admite un accesorio óptico capaz de alcanzar una distancia focal equivalente de 400 mm.

En batería también hay diferencias. El X500 Pro dispone de 6.510 mAh, mientras que la ficha italiana del Pro Max señala 6.750 mAh. Esta última capacidad es inferior a los 8.000 mAh anunciados para la versión comercializada en China, por lo que conviene distinguir las especificaciones correspondientes a cada mercado.

Los precios europeos serían inferiores a los primeros reportes

Los registros más recientes muestran tres opciones comerciales. Todas las cifras incluyen IVA y corresponden a importes publicados por el distribuidor, pendientes de confirmación oficial.

Modelo Precio en euros Equivalente en USD Vivo X500 Pro 1.360,90 € US$ 1.524 aprox. Vivo X500 Pro Max 1.748,89 € US$ 1.958 aprox. Pro Max con kit fotográfico 1.942,90 € US$ 2.175 aprox.

*Precios filtrados para Europa, con IVA incluido. Valores en USD convertidos de forma aproximada al 22 de octubre de 2026. No corresponden a precios oficiales para Estados Unidos.

El X500 Pro aparece con 12 GB de RAM, aunque su capacidad de almacenamiento presenta una discrepancia. El nombre del producto indica 256 GB, mientras que la ficha técnica menciona 512 GB. Por su parte, el Pro Max figura con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Respecto a los colores, el Vivo X500 Pro llegaría en Moonlit Black (negro) y Sunny White (blanco). Para el Vivo X500 Pro Max se mencionan Moonlit Black (negro) y Starry Gray (gris). Estas opciones corresponden a la información conocida para Europa y pueden diferir de los acabados comercializados en China.

El lanzamiento europeo está programado para el 27 de octubre. Durante esa presentación se espera conocer los precios definitivos y las configuraciones disponibles en cada país. Los importes encontrados en Italia tampoco permiten establecer cuánto costarán estos celulares en otros mercados internacionales.

Imagen: Vivo / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).