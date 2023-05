¿Habemus celular de pantalla enrollable?: el primero llegaría en el 2024

Los celulares plegables aún siguen dando la pelea por posicionarse en el mercado de smartphones. Ya hemos visto que varios fabricantes como Samsung, Oppo y recientemente Google, han puesto su mejor armamento en los teléfonos plegables, pero la tecnología no se detiene. Es por esto que la pantalla enrollable hace parte de los nuevos rumores sobre lo que viene para la industria.

Según Revegnus, amante de la tecnología y filtrador de algunos rumores, anunció que los fabricantes chinos están diseñando la nueva generación de teléfonos inteligentes: dispositivos de pantalla enrollable. Según el filtrador, los nuevos celulares llegarán en el 2024 a más tardar.

«los fabricantes de equipos originales chinos están tratando de introducir rápidamente nuevos factores de forma”, se lee en el trino. Según Revegnus, los fabricantes han perdido la esperanza por ganar el primer puesto de los celulares plegables, pues como bien sabemos, Samsung es el líder mundial en el sector.

It appears that Chinese OEMs are trying to quickly introduce new form factors, as they have lost the lead in foldable phones to Samsung. It is highly likely that Chinese OEMs will release Slidable phones in the second half of next year. pic.twitter.com/zUMADsgBga

— Revegnus (@Tech_Reve) May 10, 2023