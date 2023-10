Samsung le dice adiós a los cargadores en caja, nisiquiera los celulares de entrada lo traen ahora

Los fabricantes de celulares han decidido prescindir del cargador en caja y Samsung no es la excepción. Lo que comenzó con los dispositivos de gama alta se ha extendido a toda la línea de productos de la compañía, incluyendo ahora los dispositivos de gama de entrada.

Hasta hace poco, algunos modelos de Samsung aún incluían un cargador en la caja, pero eso ha cambiado. Con el lanzamiento del Galaxy A05 en Malasia, la última generación de dispositivos Samsung que aún viene con cargador, la compañía ha dado un paso más en esta dirección. Ahora, todos los modelos de Samsung vienen en cajas más pequeñas y sin cargador.

Esto significa que cuando compres un teléfono Samsung, no recibirás un cargador en la caja y tendrás que adquirirlo por separado. Sin embargo, Samsung ha estandarizado los cables incluidos en sus teléfonos, que son de tipo USB C a USB C. Esto puede ser una buena o mala noticia, teniendo en cuenta que la mayoría de usuarios tienen cargadores USB A en casa. Si tú eres uno de estos usuarios deberás comprar un adaptador o un nuevo cargador compatible con USB C.

Te puede interesar: Samsung estaría trabajando en una cámara de 432 megapíxeles para su próximo Galaxy S Ultra

La eliminación de los cargadores de las cajas de teléfonos tiene como objetivo principal reducir el impacto ambiental al reducir la acumulación de cables de carga. Esta tendencia se ha visto en otros fabricantes de teléfonos Android y es parte de un esfuerzo por hacer que los productos electrónicos sean más ecológicos.

En resumen, a partir de ahora, ningún teléfono Samsung que compremos incluirá un cargador en la caja, pero todos vendrán con un cable estándar USB C a USB C de 1 metro de longitud. Esta decisión busca fomentar la sostenibilidad y reducir la generación de residuos electrónicos. Si necesitas un cargador, deberás adquirirlo por separado o considerar las opciones de cargadores USB C disponibles en el mercado.

Imagen: