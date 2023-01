Samsung finalmente arreglaría la peor molestia de los plegables con el Galaxy Fold 5

Aunque los teléfonos plegables aún no logran conquistar del todo al público, no es un secreto que Samsung es el fabricante que lidera este mercado con sus Galaxy Z Fold y Flip. Sin embargo, esto no significa que los celulares sean del todo perfectos. De hecho, uno de los problemas más molestos que han mencionado los usuarios es que cuando lo despliegas completamente, siempre queda un pliegue visible en el medio.

Claramente, este pliegue se presenta en el espacio donde está ubicado el mecanismo de bisagra y aun cuando parece que es imposible ocultarlo, Samsung lo corregiría para el modelo Galaxy Z Fold 5. El medio coreano Naver, a través de SamMobile fue el encargado de informar que la compañía surcoreana ha implementado un diseño de “gota de agua” para la bisagra del próximo buque insignia. Esto le permitiría al S23 ser completamente plano cuando se despliega y sin ningún espacio perceptible entre sus mitades cuando está doblado.

Pero esto no es del todo sorpresa. Samsung cuenta con una patente para la bisagra en forma de gota de agua que le fue otorgada en el 2016. Ahora, 7 años después parece que la compañía está finalmente lista para integrarla en uno de sus celulares plegables.

Pero, si el informe no se equivoca, el celular de Samsung no sería el primero en tener una bisagra de este tipo. Por ejemplo, tenemos el Motorola Razr 2022 que tiene un diseño similar, el cual no presenta arrugas en ninguna parte de su pantalla cuando se despliega. Sin embargo, al ser los teléfonos plegables de Samsung los más vendidos aún con su molesto pliegue, el nuevo Galaxy Z Fold 5 sin arrugas podría ser la salvación de los plegables en el 2023.

El informe no menciona nada sobre la integración de la pantalla en forma de gota de agua en las siguientes generaciones de celulares plegables. Sin embargo, es de esperar que la compañía equipe todos sus próximos plegables con la pantalla de gota de agua. Eso sí, la espera por el Fold 5 ya es bastante larga; su predecesor, el Galaxy Z Fold 4 salió al mercado en agosto del año pasado, por lo que podríamos ver la nueva versión para la misma fecha en el 2023.

Imágenes: Oficina De Propiedad Intelectual De Corea A Través De Naver/ Samsung