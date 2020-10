¿Qué dicen los medios internacionales del nuevo iPhone 12?

Hoy, 20 de octubre, se levanta el embargo para las críticas del iPhone 12. Aunque para Colombia todavía no tenemos un precio, fecha o disponibilidad en el país, el nuevo dispositivo de Apple sin duda es uno de los celulares más deseados en 2020. Por lo que saber qué opinan algunos de los medios que tuvieron acceso al iPhone 12 puede ayudar a definir las decisiones de compra de aquellos en Colombia que están pensado en actualizar su smartphone.

Mientras que en Colombia recibimos los primeros equipos para reseña, en ENTER.CO decidimos recoger algunas de las primeras impresiones que han sido publicadas sobre el iPhone 12.

Para The Verge, el iPhone 12 es el equipo de Apple a comprar en 2020. Entre algunas de las cosas que la reseña del portal destaca está el diseño (que es más pequeño y liviano que el del iPhone 11), la mejora a una pantalla OLED (que incrementa el contraste y mantiene la reproducción de color). El chipset A14 además trae la novedad de permitir modo nocturno en todos los lentes del equipo, con mejores resultados en condiciones extremas de luz. Los únicos ‘peros’ que la reseña encuentra está en lo que denomina el ‘impuesto del 5G’, que termina llevando al equipo a un precio más alto del que la mayoría de bolsillos pueden soportar.

“El iPhone 12 será la opción predeterminada para muchas personas que comprarán un iPhone durante el próximo año, y es una suerte que el iPhone predeterminado sea tan bueno. Creo que la mayoría de la gente debería obtener esto en lugar del iPhone 12 Pro. Pero también creo que si tienes un iPhone que te funciona bien, aquí no hay una función imprescindible que te obligue a actualizar”.

La reseña de Engadget no tiene calificación, pero no por esto se limita en sus elogios a la nueva generación de iPhones. Quizás uno de los puntos más importantes que toca el artículo es que la diferencia entre la versión estándar del iPhone 12 y su versión Pro no es tan grande, haciendo del equipo más económico la opción lógica para la mayoría. Las diferencias principales están en el doble de memoria y una configuración de cámaras más flexibles, pero cuando las mejas más importantes vienen en temas de diseño y una mejora en desempeño (más visible dependiendo del salto de generación que estés realizando) están en ambos equipos, entonces no hay mayor razón para la inversión de 150 dólares adicionales.

“Aquí está la cuestión: si el iPhone 12 Pro es el teléfono adecuado en este momento, casi no importa. Realmente parece que Apple usa estos dispositivos como banco de pruebas para características y experiencias que eventualmente se generalizarán. LiDAR es un gran ejemplo: tengo que esperar que más personas compren un iPhone 12 Pro que un iPad Pro de 800 dólares con LiDAR, lo que brinda a los desarrolladores una razón más para explorar lo que podría hacer con la realidad aumentada. El punto es que, incluso si no hay muchas razones para comprar un iPhone 12 Pro en lugar de un iPhone 12, eventualmente se beneficiará del trabajo que Apple pone en sus dispositivos de gama alta”.

Te puede interesar: Antutu: la GPU del iPhone 12 es más lenta que la del 11

Tech radar es quizás de los portales que más balanceados tienen su revisión del nuevo iPhone, incluso si la calificación final termina siendo más inclinada para mostrar que el equipo es uno de los mejores en 2020. Al igual que otros artículos sobre el iPhone 12, la mayoría de comentarios positivos van dirigidos al cambio a una pantalla OLED, así como el hecho de que Apple no haya retrasado su obligada actualización al 5G. Pero la reseña tampoco falla en observar que, aunque sus cámaras sigan siendo sólidas, también muy similares a las del iPhone 11. También advierte que su independencia sigue muy detrás de otros equipos de gama alta en el mercado.

“Es fácil descartar el iPhone 12 como simplemente «más de lo mismo», especialmente si se considera que el nuevo y compacto iPhone 12 mini está en camino. Sin embargo, las redes 5G se están implementando rápidamente en todo el mundo, y la adición de MagSafe podría resultar innovadora: estas cosas, combinadas con un diseño y una pantalla mejorados, significan que el iPhone 12 será más útil cuanto más tiempo lo poseas. Sin embargo, es más caro que el iPhone 11 del año pasado y no viene con un cargador en la caja; sí, esto tiene beneficios ambientales, pero es posible que deba considerar la compra de un nuevo cargador en el costo de su nuevo iPhone además del precio más alto”.

Quizás lo que más queda de leer la reseña en Tech Crunch es que sería la compra a ojo cerrado para los fans de Apple… de no ser porque vienen dos equipos que pueden invalidar su existencia en unos meses. El discurso en este punto es casi repetitivo: la pantalla mejora, gracias a su nuevo panel OLED. El desempeño de las cámaras es el que se puede esperar, sin mejoras grandes o saltos importantes en su desempeño. El diseño es espectacular y, tal vez la principal razón para dar el salto. Al final la conclusión es bastante similar: la diferencia entre la versión estándar y la pro no es tan grande, a menos de que planees utilizar tu nuevo iPhone como la cámara estándar para tus proyectos. Lo que se reduce a que, al final, quizás lo mejor sea esperar para las versiones ‘definitivas’ del iPhone 12 ‘premium’ y ‘budget’.

“El iPhone 12 Pro es superado (teóricamente) en el departamento de cámaras por el iPhone 12 Pro Max, que tiene el sensor más grande y mejor que Apple ha creado hasta ahora. Pero sus dimensiones son igualmente más grandes. El iPhone 12 ha sido clonado con precisión en una versión más pequeña con el iPhone 12 mini. Según mi sencilla matriz de toma de decisiones, cualquiera de esos es una mejor opción para mí que cualquiera de los modelos que he probado. Si el objetivo es encontrar el mejor compromiso entre los dos, el iPhone 12 Pro es la elección.

Imágenes: Apple