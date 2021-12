Los teléfonos Android del 2022 que contarán con Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm ya había anunciado hace unas cuantas semanas los cambios que tendría su marca encargada de fabricar sus procesadores móviles más famosos: Snapdragon. La empresa estadounidense no solo notificó que se separará de ella en materia comercial, sino que también había adelantado un desarrollo que se presentó de forma oficial este 1 de diciembre en el evento anual Snapdragon Tech Summit: su nuevo procesador Snapdragon 8 Gen 1, el cual se incluirá en los smartphones Android de alta gama que saldrán en 2022.

El sucesor del Qualcomm Snapdragon 888 cuenta con transistores de cuatro nanómetros y con características que, además de potenciar su rendimiento, mejorarán en un 30 % su procesado gráfico, ya que está dotado de una GPU Adreno de cuarta generación, la cual ofrece un 25 % de ahorro de energía.

Dentro de los otros de los componentes del Snapdragon 8 Gen 1, se cuentan una CPU 20 % más veloz que la anterior; el módem X65 5G de Qualcomm, que permitirá alcanzar velocidades de 10 gigabits por segundo (Gbps) de descarga 5G y de hasta 3.6 Gbps a través conexiones inalámbricas; y la actualización de las herramientas de Snapdragon Elite Gaming, que en este nuevo chipset alcanza su cuarta generación.

Además de las anteriores características, el nuevo procesador de Qualcomm será el primero en integrar las primeras funciones de Bluetooth LE Audio, como el canal de retorno de voz para juegos, la grabación estéreo y transmisión de audio.

The #Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform leading the way into a new era of premium mobile tech. Equipped with leading #5G , #AI , gaming, & camera tech, it’s going to transform phones into pro-quality cameras, intelligent assistants, and elite gaming rigs. #SnapdragonSummit pic.twitter.com/PAOmV8p9tz

Motorola fue la primera compañía que anunció, a través de Weibo, que sus próximos dispositivos Moto Edge X30 estarán equipados con el Snapdragon 8 Gen 1. Estos modelos se presentarán de forma oficial el próximo 9 de diciembre.

El Xiaomi 12 (que aún no tiene fecha de lanzamiento, aunque se presupuesta que este se realice pronto), el Realme GT 2 Pro y otros 11 smartphones como los próximos iQOO, Black Shark, Honor, Nubia, OnePlus, OPPO, Redmi, SHARP, Sony, Vivo y ZTE, también confirmaron que estarán compuestos con el mismo procesador.

.@Qualcomm has always been one of the most important partners of Xiaomi. Today I’m proud to announce that after months of joint effort between Xiaomi and Qualcomm, Xiaomi 12 Series will be the world’s first smartphones powered by the new @Snapdragon 8 5G Gen 1 mobile platform. pic.twitter.com/U7l3BytRce

— leijun (@leijun) December 1, 2021