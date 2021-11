Snapdragon se separa de Qualcomm: las marcas representarán productos independientes

Snapdragon se separa de su casa matriz, Qualcomm. La marca, que era la encargada de fabricar los procesadores móviles más famosos de esa compañía, aseguró que la decisión responde a su propia expansión en el mercado. Además de los chips para dispositivos móviles y portátiles que los han caracterizado por años, Snapdragon quiere impulsar también el negocio de sus líneas más recientes: la de los procesadores para productos de gaming, de audio y de realidad virtual (VR) y aumentada (AR).

El anuncio se hizo a través de un comunicado en la página web de Qualcomm en donde se aclaró que, si bien desde ahora Snapdragon será una compañía independiente, ambas empresas establecerán lazos comerciales cuando sea necesario. El cambio no afectó de forma significativa la identidad visual de Snapdragon, sino que sirvió para adaptar sus elementos potenciando el clásico logo de la bola de fuego e incluyendo nuevos colores como el oro, que se utilizará para representar únicamente productos premium.

El cambio sustancial viene por la parte de la nomenclatura de los procesadores, pues hasta ahora estos cuentan con el nombre de ambas marcas seguido de un esquema de tres dígitos (Qualcomm Snapdragon 888, Qualcomm Snapdragon 870, etcétera). Ahora la nomenclatura de los chips se simplificará las series a un solo dígito y las acompañará únicamente su generación, lo que quiere decir que la nueva entrega de procesadores se agrupará bajo el nombre de Snapdragon 8 Gen 1. Esta novedad se presentará oficialmente entre el próximo 30 de noviembre y el 1 de diciembre en el evento anual, Snapdragon Tech Summit.

Además de lo anterior, en el comunicado de la compañía también se especificó que el apellido ‘5G’ que acompañaba la nomenclatura clásica desaparecerá, pues se da por sentado que todos sus productos soportan esta tecnología.

La historia de los procesadores Snapdragon tiene su inicio en el año 2008, año en el que también comenzaban a salir a la luz los primeros dispositivos Android.

We’re entering a new era of #Snapdragon. More surprises await you at the #SnapdragonSummit — will you be joining us? https://t.co/UItdgqCpNZ

— Qualcomm (@Qualcomm) November 22, 2021