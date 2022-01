La versión beta de iOS 15.4 ya está disponible, estas son sus novedades

Apple recién lanzó la primera versión beta de iOS 15.4, y como estamos acostumbrados, viene con varios cambios interesantes y nuevas funciones que facilitan las tareas de los usuarios. Entre ellas encontramos el soporte para usar Face ID mientras usas tapabocas, Universal Control, nuevos emoji y algunas funciones más, te contamos todo del nuevo iOS 15.4.

Face ID

Esta, sin duda es la novedad más interesante de esta nueva versión del sistema operativo. Antes, Apple había implementado la opción de desbloquear tu iPhone desde el Apple Watch mientras estabas utilizando tapabocas. Ahora, esta función llega directamente a los celulares y tablets, ya no es necesario hacerlo desde tu reloj inteligente.

Según el medio 9to5Mac, la compañía argumenta que Face ID es “más preciso cuando está configurado solo para el reconocimiento de rostro completo”, sin embargo también es capaz de “reconocer las características únicas alrededor del área de los ojos” para autenticarlo aun cuando estés usando mascarilla.

Esta opción no está activada automáticamente, deberás habilitar la compatibilidad con Face ID con tapabocas. El celular te guiará durante todo el proceso para configurar esta función, no te preocupes, no es tan difícil, el proceso es similar a la configuración de Face ID cuando el celular es nuevo. Además, para aquellos que utilizan gafas, no habrá problema, puedes configurarlo para que te reconozca con y sin gafas.

Universal Control

Esta opción está disponible en la versión beta iPadOS 15.4 y macOS Monterey 12.3. Con ella podrás controlar tu Mac e iPad utilizando un mismo teclado y mouse. Para ello, solo necesitas acercar el ratón al borde de la pantalla de tu dispositivo.

Esta función había sido anunciada desde hace un tiempo en el pasado WWDC y la espera, finalmente cobra sentido. El funcionamiento de esta nueva herramienta es preciso, sin errores ni retrasos. Este, a diferencia de la actualización de Face ID, viene habilitado de manera automática en los sistemas operativos para iPad y Mac.

Otras novedades

En esta nueva versión de iOS se añadieron 37 nuevos emojis, entre estos encontraremos la cara que se derrite, pompas de jabón, la carita que espía, diferentes tipos de manos y hasta un troll. Por otro lado, encontrarás que en la aplicación Wallet se añadió un nuevo widget que muestra tu saldo y los detalles de Apple Card.

Estas y algunas otras funciones nuevas como la vinculación de certificados COVID digitales a los registros de salud verificables están disponibles en la nueva versión de iOS 15.4, la cual, se espera llegue a todos los dispositivos compatibles en los próximos días.

Imagenes: Emojipedia/unsplash