iPhone 14 Pro Max: sus 10 características más atractivas

Aunque Apple lanza cada año una nueva generación de teléfonos que incluye varios modelos, hay uno que es especial y es el que más expectativa nos genera a los periodistas de tecnología: el ‘Pro Max’. Ese equipo siempre es el celular más poderoso de Apple, el que tiene la pantalla más grande y avanzada, el que ofrece las mejores capacidades fotográficas y en el que primero se ven nuevas tecnologías o características que posteriormente bajan a otros miembros de la familia.

Ese es precisamente el celular que estoy revisando desde hace un mes: el iPhone 14 Pro Max. Este celular llegó al mercado colombiano en febrero del 2023, varios meses después de lo que es habitual, así que la expectativa era mayor, pero la espera valía la pena. Este teléfono trae varias innovaciones que seducirán a los fanáticos de los celulares de mayor gama, entre ellas una pantalla Oled que ahora siempre se mantiene encendida, una nueva cámara de 48 megapíxeles, una tecnología de estabilización de video que produce unos resultados sorprendentes, una función llamada Dynamic Island que facilita el manejo de las apps que se ejecutan en el trasfondo y un procesador más veloz –el A16, el primero de 4 nanómetros de Apple–.

Vale la pena aclarar que hay dos modelos ‘Pro’, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, y que son muy parecidos. La principal diferencia está en el tamaño de la pantalla: la del iPhone 14 Pro es de 6,1 pulgadas, mientras que la del iPhone 14 Pro Max –el que yo revisé– es de 6,7 pulgadas. Además, el 14 Pro Max ofrece mejor tiempo de batería. En lo demás son iguales, así que la mayoría de características que describo en este artículo también están presentes en el iPhone 14 Pro, que es un poco menos costoso.

A continuación le cuento cuáles son las 10 características que más me llamaron la atención del iPhone 14 Pro Max, un teléfono que en su versión con menos capacidad de almacenamiento (128 GB) cuesta 6,9 millones de pesos en Colombia.

1. Una pantalla notable que ahora siempre está encendida. La pantalla de 6,7 pulgadas del iPhone 14 Pro Max es una de sus grandes fortalezas. Esa pantalla tiene varias cualidades: es de tecnología Oled, así que ofrece colores vibrantes, un gran contraste y negros muy reales; casi no tiene bordes, así que este celular no es exageradamente grande; su frecuencia de actualización es de hasta 120 Hz, lo cual garantiza video muy fluido; y soporta varias tecnologías avanzadas de imagen, como Wide Color Display (P3), que le permite presentar una gama muy amplia de colores.

Otro punto fuerte es su luminosidad, que dio un salto grande en los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. La pantalla de esos dos modelos ahora tiene picos de brillo de hasta 2.000 nits en exteriores, que según Apple es lo máximo en cualquier smartphone y el doble que en el iPhone 13 Pro.

Hay veces que uno no nota tanto estos avances en luminosidad, pero en este caso sí: comparé el iPhone 14 Pro Max en exteriores con un iPhone 13 Pro, el equipo de la generación anterior, y la pantalla del nuevo modelo es bastante más luminosa, algo que se nota especialmente en días muy soleados. El brillo máximo con contenido de calidad HDR también se aumentó: pasó de 1.200 a 1.600 nits, algo que permite disfrutar de mayor luminosidad cuando uno ve fotos o videos, o cuando reproduce películas y series que soportan HDR en los servicios streaming.

Ahora bien, la principal novedad en la pantalla del iPhone 14 Pro Max, cuya resolución es de 2.796 por 1.290 píxeles, es que ahora siempre se mantiene encendida, pero en un modo de bajo consumo que reduce el brillo cuando uno no está usando el celular. ¿Qué beneficio tiene esto? Permite que uno siempre esté viendo información útil en la pantalla, como la hora, la fecha y los recordatorios, así como los datos de los widgets que uno ha incluido en sus fondos de pantalla (los widgets son pequeños programas que muestran información útil, como reportes del clima, el nivel de batería del iPhone o del Apple Watch, la siguiente cita en el Calendario, etc.):

Debo admitir que me tomó unos días acostumbrarme a esta característica porque, cada vez que veía de reojo la pantalla encendida, tendía a mirar el teléfono, ya que una pantalla encendida suele indicar que un celular que uno tiene en silencio está recibiendo una llamada, un mensaje de WhatsApp o alguna otra notificación. Pero al cabo de unos días uno se acostumbra. Igual, si uno quisiera, la pantalla de ese celular se puede configurar para que se apague como es habitual, pero con eso perdería buena parte de su gracia.

Algo que me sorprendió de esta pantalla siempre encendida es el reducido impacto que tiene en la duración de la batería. Inicialmente pensé que esa nueva pantalla iba a devorar la batería. Para mi sorpresa, la duración de la batería del iPhone 14 Pro Max es una de sus mayores cualidades.

2. Muy buen tiempo de batería. La batería de este teléfono siempre me ha aguantado dos días completos con un nivel de uso moderado (sin apagarlo en las noches), y en los días de uso muy intenso aguanta poco más de un día. Teniendo en cuenta que se trata de un celular con una pantalla grande, que encima siempre está encendida, ese rendimiento es sorprendente.

Hay varios factores que contribuyen a la duración de la batería. Uno de ellos es el procesador, ya que Apple ha logrado crear chips que son muy potentes, pero también muy eficientes en el consumo de batería, y que tienen varios núcleos que reducen el consumo de forma inteligente cuando no se necesita la máxima potencia. El nuevo procesador A16 no es la excepción.

Pero también influyen varias características de la pantalla. Aunque me he referido a ella como una pantalla ‘siempre encendida’, en realidad sí se apaga por completo en los momentos en los que sería absurdo que se mantuviera activa: por ejemplo, cuando el teléfono entra en modo Sueño (o sea, cuando uno se acuesta a dormir), cuando el celular se pone sobre la mesa o el escritorio con la pantalla hacia abajo y cuando uno guarda el equipo en el bolsillo o un bolso.

Adicionalmente, la pantalla de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max ahora tiene una frecuencia de actualización que puede ser tan baja como 1 Hz, y eso ahorra energía. Hay que recordar que los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max introdujeron en el 2021 una pantalla con una tasa de actualización variable que oscila entre 10 y 120 Hz (antes era de máximo 60 Hz), lo cual aumentó la fluidez del video, entre otros. En cambio, en los dos modelos 14 Pro esa tasa varía entre 1 y 120 Hz.

¿Qué quiere decir esa cifra? La frecuencia de actualización se refiere a la cantidad de veces por segundo que una pantalla se refresca o se actualiza para mostrar una nueva imagen. Una frecuencia de 120 Hz significa que la pantalla se actualiza hasta 120 veces cada segundo, y eso se refleja en la fluidez de las imágenes que uno ve en la pantalla, algo muy atractivo con juegos o videos, pero también con apps más sencillas (por ejemplo, cuando abro la app Contactos y comienzo a deslizarme con un dedo por la lista, en el iPhone 14 Pro Max los nombres de los contactos se siguen viendo claramente mientras bajo por la lista porque la imagen es completamente fluida, mientras que en un celular con tasa de 60 Hz esos nombres se vuelven borrosos durante el desplazamiento).

Ahora bien, que la tasa sea variable tiene una gran ventaja: se reduce el consumo de batería. Así, si uno está usando un videojuego, esa tasa podría subir hasta 120 Hz para ofrecer video de la máxima fluidez posible. Pero podría bajar a 10 Hz mientras uno está leyendo la página de un libro digital (es decir, una imagen estática) e incluso caer más bajo, por ejemplo, cuando el celular no se está usando pero tiene la pantalla encendida.

Algo más sobre la batería del iPhone 14 Pro Max: se recarga de 0 a 100% en aproximadamente 1 hora y 40 minutos con un cargador de 20W de Apple (el cual no viene incluido).

3. El procesador más poderoso en cualquier smartphone. Los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max funcionan con un nuevo procesador, el A16 Bionic, el primer chip de 4 nanómetros de Apple (sus transistores son tan pequeños ahora que esa empresa logró empacar casi 16 mil millones de transistores en ese procesador). El A16 aumentó la potencia frente a la generación anterior del iPhone y mantiene a Apple por encima de sus rivales en términos de rendimiento.

El chip A16 tiene seis núcleos en la CPU y una GPU de 5 núcleos con 50% más ancho de banda de memoria, algo clave para mejorar el desempeño con videojuegos y otras apps que son muy exigentes gráficamente.

Usé el software de benchmarks Geekbench 6 para medir el rendimiento del nuevo procesador A16. En la prueba para CPU me dio un resultado de 5.647 –para todos los núcleos– y en la prueba de GPU me dio un resultado de 20.278. Los resultados de otros teléfonos publicados en el sitio web de Geekbench muestran que en ese benchmark los iPhone 14 Pro tienen el procesador más veloz de cualquier celular, incluyendo todos los teléfonos del mundo Android.

Lo mismo sucedía con los iPhone 13 Pro, los celulares Apple de la generación anterior, así que esa compañía ha logrado mantener su ventaja en rendimiento. Y esto se traduce en un celular que funciona muy bien con cualquier aplicación que uno utilice, incluyendo videojuegos muy exigentes, que carga todas las apps de forma inmediata y que además ofrecerá un buen desempeño a lo largo del tiempo en caso de que el usuario decida quedarse varios años con el mismo teléfono.

El gran poder del procesador A16 también le permite a los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max ofrecer varias características avanzadas de fotografía y video que debutaron en esta generación, como veremos más adelante.

4. Una nueva cámara de 48 megapíxeles. Apple ha demostrado con las cámaras del iPhone que la obsesión de algunos fabricantes por aumentar los megapíxeles no es lo importante para lograr capacidades fotográficas de gran nivel. El iPhone es uno de los teléfonos más apreciados del mundo por sus capacidades para fotografía y video, pese a que sus cámaras se habían mantenido durante años en máximo 12 megapíxeles de resolución. En vez de aumentar constantemente los megapíxeles, lo que Apple ha hecho es procurar ofrecer sensores de mayor tamaño, con píxeles más grandes, que pueden capturar mejor el elemento esencial de la fotografía: la luz.

En los dos modelos Pro del iPhone 14, Apple ahora ofrece una nueva cámara principal –la ancha– con un salto grande en resolución: pasó de 12 a 48 megapíxeles, en un lente que tiene un sensor 65% más grande. Sin embargo, Apple mantuvo su énfasis en optimizar el aprovechamiento de la luz, y por eso esta cámara sigue tomando las fotos como opción predeterminada a 12 megapíxeles, ya que la mayoría de las veces uno no necesita más que eso.

El enfoque de Apple es interesante: el nuevo sensor agrupa cada cuatro píxeles en un solo píxel que es más grande (Apple lo llama quad-pixel) y que captura cuatro veces más luz que cada píxel individualmente. Es decir, esos cuatro píxeles físicos forman una especie de píxel virtual de mayor tamaño (2,44 micrones). Gracias a ello, ese lente ofrece resultados muy superiores en fotos tomadas, por ejemplo, en ambientes con poca luz.

El punto es que los sensores más grandes pueden recoger más luz y producen menos ruido en las fotos, lo cual hace que ofrezcan muy buenos resultados en fotos que se toman con poca luz. En contraste, un sensor pequeño que está atestado de píxeles, pero más pequeños, produce ruido, lo cual afecta la nitidez de las fotos.

Pero eso no quiere decir que uno no pueda tomar fotos de 48 megapíxeles con el iPhone 14 Pro Max. Sí se puede, solo que para ello, al momento de tomar la foto, uno debe seleccionar la opción RAW en la parte superior de la app de la cámara:

Eso hace que el iPhone 14 Pro Max use el formato ProRAW –empleado habitualmente por fotógrafos profesionales– para capturar las imágenes a 48 píxeles. Esas fotos son mucho más grandes, así que esa opción es de utilidad principalmente para profesionales que quieran generar imágenes muy grandes para imprimir a gran tamaño o para poder ampliar más adelante zonas de una foto sin que queden pixeladas.

En cambio, un usuario común y corriente rara vez sentirá la necesidad de usar ProRAW en esta nueva cámara ya que, de hecho, esas fotos son demasiado grandes. Para que tenga una idea, la siguiente foto, que en 12 megapíxeles me generó un archivo de 1,3 MB, se convirtió en un archivo de 70 MB al capturarla en 48 megapíxeles con ProRAW:

Además, una foto de 12 megapíxeles ya ofrece un tamaño más que suficiente para la mayoría de las necesidades, pues es en formato panorámico es de 4.032 por 3.024 píxeles de resolución. La revista ENTER ya no es impresa, pero ni siquiera cuando la imprimíamos necesitábamos que las fotos fueran tan grandes. Y mucho menos requeríamos que las imágenes fueran de los 8.064 por 6.048 píxeles de resolución que ofrece una imagen de 48 megapíxeles (a menos que uno la vaya a recortar, por ejemplo, para ampliar la zona que muestra los tableros de ajedrez que hay sobre esta mesa, y quiera evitar que esas piezas se vean pixeladas en la ampliación posterior).

Algo más sobre el nuevo lente de 48 megapíxeles: los iPhone 13 Pro ofrecían al tomar las fotos la opción de usar tres lentes fijos, a los que se accedía con un solo toque del dedo: 0,5x (el gran angular, con una distancia focal equivalente a 13 mm), 1x (el lente ancho, de 26 mm, que ahora es de 24 mm) y 3x (el zoom, equivalente a 77 mm). Pero ahora en los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max hay una opción adicional (2x), que no es producida por un lente adicional, sino que aprovecha el lente de 48 megapíxeles para generar un zoom con una apertura de f/1.78 y una distancia focal de 48 mm, muy apreciada, entre otros, para retratos en formato panorámico con fondo difuminado (el efecto bokeh), como en la foto siguiente:

Otra mejora en los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max está en el flash, que se rediseñó por completo para ofrecer hasta dos veces más luz y hacer que esa luz se distribuya de forma más uniforme.

Y la cámara frontal también cambió: ahora tiene una apertura mayor (ƒ/1.9, frente a ƒ/2.2 de la generación anterior). Esa cámara soporta el atractivo modo Cine de los iPhone recientes pero en resolución 4K (antes solo lo manejaba en resolución 1.080p) y también soporta Deep Fusion, una nueva tecnología que debuta en los iPhone 14, y que veremos a continuación.

5. Photonic Engine. Otra mejora muy importante en la parte de fotografía en los iPhone 14 (y esta sí aplica a los cuatro modelos de la nueva generación) es Photonic Engine, una nueva tecnología de fotografía computacional (ese término se refiere a diversas técnicas que usan software e IA para mejorar las fotos y ampliar las capacidades de las cámaras digitales, en lugar de emplear procesos ópticos; la fotografía computacional es, en buena medida, lo que permite que los celulares modernos tomen fotos de tanta calidad, pese a no contar con una óptica tan voluminosa como la de una cámara profesional tradicional).

Photonic Engine permite que todas las cámaras de los iPhone 14 aprovechen mucho más la luz, mediante una combinación de técnicas de software y hardware. Según Apple, esa tecnología ofrece hasta dos veces mejores resultados con poca luz en la cámara ancha (o gran angular), hasta 3 veces en la cámara ultra ancha, hasta dos veces en el teleobjetivo y hasta dos veces en la cámara frontal.

Apple logró estas importantes mejoras al aplicar Deep Fusion en una etapa anterior del procesamiento, en las imágenes sin comprimir, lo cual hace que esas fotos retengan mucha más información y detalles, y ofrezcan mejores colores.

Un ‘recorderis’: Deep Fusion es una tecnología de fotografía computacional de Apple introdujo en el 2019 en los iPhone 11, y que trabaja en llave con el neural engine del procesador (o sea, que usa inteligencia artificial).

Lo que hace Deep Fusion es que se activa de forma automática cuando la iluminación de una escena es entre media y baja, y empieza a tomar fotos incluso antes de que el usuario oprima el disparador de la cámara; igualmente, después de que se toma la foto, este sistema toma unas capturas más. Luego el software analiza píxel por píxel estas imágenes, les quita el ruido y las fusiona en una foto final que toma lo mejor de cada captura para optimizar las texturas y los detalles y reducir el ruido.

6. Video de gran calidad. La capacidades para video del iPhone son muy apreciadas por usuarios tanto comunes como profesionales. Desde hace varias generaciones este teléfono graba video 4K hasta a 60 cuadros por segundo, tiene estabilización óptica de video y soporta tecnologías tecnologías avanzadas de imagen, como Dolby Vision. De hecho, este teléfono es el único dispositivo del mundo que le permite a un profesional completar un flujo de trabajo en Dolby Vision HDR desde el comienzo hasta el final.

Una de las características llamativas es el modo Cine, que debutó en los iPhone 13. Ese modo se basa en una técnica cinematográfica llamada Enfoque Alterno, que consiste en cambiar el enfoque de un sujeto a otro para guiar la atención del espectador hacia el protagonista de una escena. Pero la gracia del modo Cine en los iPhone 13 y 14 es que funciona de forma automática, así que el usuario no tiene que ser un experto en cine para sacarle provecho; basta con que al grabar un video uno escoja el modo ‘Cine’ (en lugar del modo ‘Video’) y el iPhone ya sabe qué debe hacer.

Por ejemplo, al comenzar a grabar a una persona, el modo Cine mantiene el foco sobre ella, incluso mientras se mueve. Pero si la escena tiene dos personas, el foco queda inicialmente en la que está más cerca (sujeto A), y la otra se ve un poco desenfocada (sujeto B). Pero si el sujeto A voltea la cabeza para mirar al sujeto B, el iPhone 13 entiende que ahora el protagonista de la escena es el sujeto B y automáticamente cambia el foco a él (y desenfoca al sujeto A).

Una mejora del modo Cine en los iPhone 14 es que ahora soporta la resolución 4K en 30 cuadros por segundo. Además, los iPhone 14 (los cuatro modelos) ahora usan una nueva tecnología de estabilización de video que ofrece unos resultados notables, y que veremos a continuación.

7. El modo Acción. Una de las características que más me ‘descrestó’ del iPhone 14 Pro Max es el modo Acción, una nueva tecnología de estabilización de video que ofrece unos resultados sorprendentes.

Lo que hace el modo Acción es que ajusta, mediante software, los temblores, movimientos y vibraciones de la mano para que los videos que se capturan en movimiento no se vean llenos de saltos. Los iPhone ya tenían un sistema de estabilización de video muy bueno, pero los resultados del modo Acción son de otro nivel.

Capturé los mismos videos en un iPhone 13 Pro y el iPhone 14 Pro Max, con movimientos exagerados de la mano, y mientras en el modelo anterior esos movimientos exagerados obviamente produjeron un video lleno de saltos, en el 14 Pro Max el video es mucho más estable, como si se hubiera realizado con un gimbal (un dispositivo utilizado por los profesionales para brindar videos más estables gracias a motores y sensores inteligentes que estabilizan la cámara).

El modo Acción funciona mejor con buena luz, algo que el teléfono le avisa a uno. Además, no está habilitado de forma predeterminada: cuando uno quiere usarlo, debe activarlo al momento de capturar el video. Pero, por sí sola, esta característica podría ser la mejor razón para que cualquier generador de contenido en video considere la actualización a un iPhone 14, ya que sus resultados con videos en movimiento son muy buenos sin necesidad de un gimbal.

Y lo mejor del nuevo modo Acción es que no solo está presente en los iPhone 14 Pro y Pro Max, sino también en los otros dos modelos de esta generación de teléfonos de Apple: el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus.

8. Isla dinámica. Un cambio atractivo en el diseño de los dos modelos 14 Pro es la Dynamic Island, que convierte en un área útil una muesca que hasta ahora solo le robaba espacio a la pantalla.

Los iPhone tienen en la parte superior de la pantalla una muesca que aloja la cámara frontal. Pero en los 14 Pro esa muesca tuvo dos cambios: primero, Apple rediseñó los componentes de la cámara frontal y así redujo el tamaño de la muesca en 30 por ciento; segundo, esta muesca se integró con el software de una forma que la convierte en un área muy útil para el usuario –llamada Dynamic Island–, en donde se presentan notificaciones y alertas, y en donde se brinda acceso directo a las apps que se ejecutan en el trasfondo.

Como la Dynamic Island siempre está presente, sin importar qué app se esté usando, uno le saca bastante provecho. Por ejemplo, si entra una llamada, la Dynamic Island se agranda y muestra los botones para contestar o rechazar la llamada, y además el nombre de quien está llamando. Y si uno contesta la llamada, la Dynamic Island reduce su tamaño y se queda allí mostrando la duración de la llamada. Adicionalmente, tocar en esa isla ofrece acceso a la app Teléfono, y permite dos formas de interacción: si uno toca esa isla pero mantiene el dedo oprimido, muestra dos botones: el de colgar y el de usar el altavoz; y si uno toca una sola vez y suelta, se va a la app Teléfono con todos sus controles (silencio, teclado, altavoz, agregar llamada, etc.).

Lo mismo sucede con otras apps: por ejemplo, si uno pone el temporizador, el conteo regresivo se mantiene en la Dynamic Island, así uno cambie a otra app, como el navegador; y si está usando Instagram mientras está escuchando una lista de reproducción en la app Música, en esa isla se ve el nombre de la canción. Y en todos los casos, sin tener que salir de la app que está usando en ese momento, uno puede tocar esa isla para ir a la app que está funcionando en el trasfondo, o puede tocar la isla y mantener oprimido el dedo para ver algunas opciones relacionadas con la app (por ejemplo, en el caso de Música, eso muestra los controles para poner pausa o para cambiar a la canción anterior o siguiente).

Apple también diseñó la Dynamic Island de forma que funcione con más de una app en el trasfondo: si están funcionando al mismo tiempo el temporizador y Apple Música, esa isla se divide para darle un espacio a cada aplicación, aunque en ese caso se pierde información.

Con el tiempo, más apps le sacarán provecho a la Dynamic Island. Le doy un ejemplo: yo usaba la app de ESPN para que me diera notificaciones en vivo de algunos partidos de fútbol, mientras usaba otras apps, pero esas actualizaciones –como los goles– aparecen como alertas; y si en cualquier momento quería ver el marcador, tenía que cambiar a la app de ESPN. Ya no uso esa app porque con el iPhone 14 Pro Max me cambié a FotMob, una app que también me muestra los resultados como alertas (por ejemplo, en la pantalla bloqueada), pero tiene una ventaja adicional: usa la Dynamic Island, así que allí veo todo el tiempo los resultados de los partidos mientras uso otras apps, como Libros:

9. Detección de choques. Otra nueva característica, que está presente en los cuatro modelos de iPhone 14 (y en los Apple Watch más recientes), es la detección de estrelladas. Esta se apoya en versiones mejoradas de algunos sensores, como el giroscopio y el acelerómetro, que permiten detectar cuando el usuario del iPhone ha tenido un accidente grave; si la persona está inconsciente, el teléfono llama automáticamente a los servicios de emergencia.

En una entrevista con TechCrunch, unos ejecutivos de Apple explicaron que esta función se apoya principalmente en el acelerómetro y el giroscopio. El primero ahora es más preciso para detectar las fuerzas G, que son muy altas en una estrellada. Y el nuevo giroscopio, por su parte, se diseñó para detectar más rápido que antes los cambios en la velocidad.

Pero hay otros sensores involucrados. El GPS permite determinar que el usuario está viajando a una alta velocidad, el micrófono del teléfono puede reconocer los sonidos de una estrellada y el barómetro puede detectar los cambios de presión que se producen cuando se despliegan los airbags. Todos estos componentes trabajan en llave para que los iPhone 14 detecten que se ha producido un accidente grave.

Esa es una de esas características que uno espera no necesita nunca, pero que es tranquilizador tener.

10. Un teléfono muy resistente. Los teléfonos de Apple son, desde hace varias generaciones, dispositivos muy durables y resistentes. Los iPhone 14, por ejemplo, tienen la certificación IP68, que significa que estos teléfonos pueden aguantar una caída en agua de hasta 30 minutos a 6 metros de profundidad.

Los iPhone 14 también deben su resistencia a una tecnología que Apple llama Ceramic Shield. En la pantalla de esos teléfonos unos cristales de nano cerámica –que según Apple son más fuertes que la mayoría de los metales– se fusionaron con el vidrio para hacerlo más resistente. Gracias a ello, dice Apple, los iPhone tienen el vidrio más resistente de cualquier teléfono.

Capacidades y precios

Los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max se ofrecen con cuatro capacidades: 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. Y vienen en cuatro colores: morado oscuro, plata, oro y negro espacial.

Los precios del iPhone 14 Pro Max, el modelo que revisamos en ENTER, son los siguientes:

– 6,9 millones de pesos con 128 GB de capacidad.

– 7’549.000 pesos con 256 GB.

– 8’749.000 pesos con 512 GB.

– 10 millones de pesos con 1 TB.