Honor X9: Precio y disponibilidad en Colombia

Honor regresó al país hace un año y desde ese momento su objetivo ha sido el recuperar el interés de un público, que por ahora la sigue relacionando con Huawei (y el dolor de cabeza que significa el no contar con los servicios de Google). Uno de sus dispositivos que hacen debut en 2022 es el Honor X9, un equipo que le apunta a la gama media y que nuevamente apuesta por dos frentes: una combinación de lentes y AI para mejor desempeño de la cámara y memoria virtual para un equipo más rápido.

En el apartado visual el Honor X9 es un equipo que no destaca mucho entre la gama media. Es un dispositivo algo grande y pesado, con grosor de tan solo 8.05 mm y un peso de 189 gramos, así que quizás sea algo complicado acostumbrarse si has manejado dispositivos más pequeños. La pantalla no tiene muescas y los marco son bastante delgados, pero está limitada a los 90Hz así no que esperes utilizar el equipo para sacarle el jugo a los juegos de más alto nivel.

El módulo de fotografía en la parte de atrás es circular y considerablemente grande. En lo personal no soy muy fan de esta disposición o tamaño pues suele ser bastante incómodo para grabar y ocupa una cantidad considerable del espacio posterior. La fortuna es que el equipo lo compensa con una buena composición cuádruple: un lente principal de 64MP, que contiene una cámara gran angular de 8MP, una bokeh de 2MP y una macro de 2MP. Es decir, le estás apostando a mucha versatilidad.

Quizás su mayor atractivo está en la promesa de memoria virtual que ofrecer Honor. De manera sencilla se trata de trasladar una parte de la memoria flash a la RAM, lo que significa que 8GB de RAM pueden aumentar hasta 10GB de RAM.

De hecho, si tuviera que pensar en una comparación rápida, lo harían con el OPPO Reno 7 que presentamos hacer algunas semanas (mismo procesador, configuración similar de cámaras, peso y tamaño similares). Los diferenciales de memoria, batería y carga rápida ponen al honor en ventaja en esta carrera, en caso de que necesiten tomar una decisión.

Especificaciones del Honor X9

Pantalla: IPS LCD, 90Hz

Peso: 189 gramos.

Resolución: 1080 x 2400 pixels,

Procesador: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G

RAM: 8 GB

Memoria: 128 GB

Cámara frontal: 64 megapíxeles

Cámara trasera: 64 megapíxeles / 2MP ultra gran ángular / 2MP Macro/ 2MP de profundidad.

Sistema operativo: Android 11

Batería: 4.800 mAh / Carga rápida de 66 W.

Precio y disponibilidad en Colombia

el HONOR X9 está disponible en tres colores: Negro Medianoche, Polar y Azul Interestelar por un precio desde $1.499.900.

Imágenes: Honor