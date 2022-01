Honor lanza su primer celular plegable: así es el Magic V

Lo que comenzó como un rumor es ahora una realidad. En un evento transmitido en vivo, Honor, la marca que hasta finales de 2020 hizo parte de Huawei, presentó el lunes 10 de enero un celular de alta gama y de elegante diseño que competirá contra Samsung y sus Galaxy Z Flip 3 y Galaxy Z Fold 3. Se trata del Magic V: el primer teléfono plegable de la compañía china que cuenta con tecnología 5G y que saldrá oficialmente al mercado chino el próximo 18 de enero.

Equipado con un procesador Snapdragon 8 Gen 1, el nuevo teléfono de Honor es el primero de esta clase de celulares que lo incluyen y uno de los primeros cinco smartphones en el mundo fabricados con este chipset. El dispositivo tiene un rendimiento del 30 % superior en comparación con la generación anterior, gracias a su GPU Adreno y a su tasa de refresco de 120 Hz por fuera y de 90 Hz por dentro.

