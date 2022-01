El Honor Magic V ya tiene fecha de lanzamiento

Aunque los rumores ya circulaban acerca de un celular plegable en el que estaba trabajando Honor, quien ahora labora de manera independiente a Huawei, éstos no habían sido confirmados. Ahora, la compañía le dio nombre, aspecto y fecha al nuevo celular a través de un trino en su cuenta de Twitter.

Are you ready for what’s about to unfold? Join the #HONORMagicV China launch event livestream on Jan 10, as we open up a whole new world of unlimited possibilities with HONOR’s first foldable flagship phone! https://t.co/NUx1u2Pa8F

— HONOR (@Honorglobal) January 4, 2022