Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, la nueva apuesta de Samsung

Samsung anunció una nueva versión de su Galaxy Z Flip 3 en el más reciente evento de Galaxy Unpacked 2.

La compañía lanzó el Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, un dispositivo plegable que ahora cuenta con más de 40 diseños de personalización.

Está nueva versión está basada en el modelo Z Flip 3 de 256 GB, y la principal diferencia es que podremos personalizar completamente los colores. Con el Bespoke Edition, podremos elegir los colores y los acabados como queramos, mezclándolos a nuestro gusto y con la capacidad de escoger entre un chasis negro mate o plata brillante.

Customize your #GalaxyZFlip3BespokeEdition and get your Galaxy, your way.

Unfold your world. #SamsungUnpacked

Learn more: https://t.co/bBF1EgIPKJ pic.twitter.com/DD2PkoULqP

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 20, 2021