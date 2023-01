¿El Samsung Z Fold 5 tendrá una pantalla flexible de 360°?

Aunque la industria de teléfonos plegables ya lleva varios años en el mercado, los usuarios aún no están muy convencidos de hacerse a uno de estos celulares. Sin embargo, los fabricantes como Samsung quieren apostarle todo a estos nuevos dispositivos. De hecho, la empresa surcoreana presentó una nueva pantalla plegable que podría llegar al Galaxy Z Fold 5.

Samsung Diplay, la división que fabrica los paneles para los celulares de la compañía, aprovechó el CES 2023 para presentar una nueva pantalla plegable de manera bastante discreta. La característica más interesante de este panel es que puede doblarse 360 grados, en comparación con los 180 grados que alcanzan las pantallas actuales.

Por supuesto, los fanáticos y la crítica consideran que este nuevo panel estará integrado en el próximo celular plegable de Samsung, el Galaxy Z Fold 5. Esto por ahora es incierto, pero las filtraciones que se han revelado hasta el momento de este nuevo celular no han hablado de una pantalla 360°.

Esta nueva tecnología de pantalla plegable lleva el nombre de “Flex in & out”; según los informes de The Verge, la pantalla es mucho más delgada comparada con la del Galaxy Z Fold 4. Sin embargo, no sabemos aún las dimensiones del nuevo panel. Lo cierto es que el prototipo de la compañía se despliega hasta quedar una pantalla plana con ambas caras a ras. Esto se lograría gracias a una bisagra de gota de agua que le da más libertad a la pantalla para doblarse.

Este sería uno de los motivos de mayor peso para pensar que la pantalla podría llegar al Galaxy Z Fold 5, debido a que los últimos informes sostienen que Samsung mejorará el pliegue. Por si no lo sabes, los usuarios de teléfonos plegables se quejan del molesto pliegue que, en muchos casos, como en el Z Fold 4, es bastante pronunciado. De hecho, los rumores del Z Fold 5 sostienen que tendrá un panel con bisagra de gota de agua, y de eso a una pantalla que se gira en ambos sentidos, solo hay un paso

Habrá que ver cómo utilizará Samsung esta tecnología, y si finalmente se incluye en el Z Fold 5. Sabemos que el fabricante cuida mucho su parte de software, siendo conscientes de que una tecnología revolucionaria no es nada si no la tiene.

Por último, no está de más recordar que en el CES 2022, hace un año, Samsung presentó tres pantallas plegables diferentes. Una de esas pantallas se podía plegar en forma de “S”, sin embargo, el Z Fold 4 no estuvo equipado con ninguna de esas tecnologías novedosas. Por lo tanto, es difícil asegurar que el “Flex in & out” que se pliegue hacia adentro y hacia afuera llegue al Z Fold 5.

Imágenes: Samsung Display