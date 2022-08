Con iOS 16 podrás ver nuevamente el pocentaje de batería de tu celular

La primera vez que vimos un iPhone que mantuviera visible el porcentaje de la batería fue en el 2009 con la llegada del iPhone 3GS. Sin embargo, todos conocemos lo voluble que es Apple, por lo que los cambios que hace en sus celulares son muchas veces arbitrarios y sin previo aviso. Dicho así, la compañía eliminó el porcentaje de batería por el año 2017 con la llegada de la muesca en el iPhone X.

Finalmente, la compañía parece haber escuchado (por fin) a sus usuarios, quienes pedían poder ver el porcentaje de batería para tener certeza de la energía que le queda a sus teléfonos. Tal y como comentan en TechCrunch, la compañía agregó el porcentaje numérico real de energía junto al ícono de la batería. Esto, sin duda agrada a los usuarios cansador de ver cómo se acaba la energía de sus dispositivos en incrementos no cuantificables.

Dicha función está disponible por el momento en la versión beta más reciente de iOS 16, por lo que, aún no verás el porcentaje numérico en tu teléfono. De hecho, como siempre mencionamos con este tipo de funciones, puede que lleguen a la versión final del sistema operativo, como puede que no. No obstante, mirando la línea del tiempo de Android, su competencia principal, nunca han dejado de presentar el porcentaje en la batería. Mientras que, como lo mencionamos, Apple si se dio el lujo de prescindir de ello durante varios años.

what the lord hath taken away, so the lord giveth https://t.co/bkvmt9I1gG — Panzer (@panzer) August 8, 2022

Se espera que el porcentaje numérico se mantenga en la versión final que llegaría en septiembre de este año con el aterrizaje de iOS 16. Así mismo, se espera que, si la función llega a la versión final, el iPhone 14, que se espera también llegue en septiembre, también traiga una actualización con esta útil opción.

Imagen: Sami Fathi/ Unsplash