Colaphone: ¿el primer celular de Coca-Cola?

Aunque no seas un consumidor activo de Coca-Cola es casi imposible que no sepas qué producto es. La compañía de gaseosas se ha hecho famosa en el mundo, no solo por su sabor, sino por el marketing tan tremendo que tiene la empresa. Desde neveras, hasta camisetas, Coca-Cola ha puesto su logo en todo tipo de productos que hacen parte de su ‘merchandising’.

Ahora, un nuevo producto con el logo de Coca-Cola se ha tomado las redes sociales. Ice Universe, el conocido y acertado filtrador, fue uno de los principales usuarios que compartió las fotos del ‘Colaphone’. Se trata de un celular totalmente rojo que lleva el logo de Coca-Cola en la parte posterior y que ahora los usuarios preguntan si podrán tenerlo en sus manos.

Por ahora, todo lo que se sabe del dispositivo es muy poco. Por ejemplo, el filtrador publicó la única foto que se conoce hasta el momento del celular, acompañado de una corta declaración. “¡Aquí viene tu primer vistazo al totalmente nuevo #ColaPhone ! Tal vez Coca-Cola coopere con una de las principales marcas de teléfonos inteligentes. ¿Puedes adivinar qué marca será?”, se lee en el trino.

