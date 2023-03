Celulares Samsung que no recibirán Android 14: ¿está el tuyo en la lista?

Desde el año pasado hemos visto varias filtraciones y vistas previas de lo que será Android 14, la próxima actualización del sistema operativo. De hecho, hay algunos aficionados que esperan con ansias el aterrizaje del nuevo Androide verde en sus teléfonos. Lamentablemente, no todos los usuarios podrán recibir la actualización.

Esta vez, los de Samsung publicaron el listado de celulares que no recibirán la nueva versión del sistema operativo de Google. Los teléfonos inteligentes que están hoy en esta lista llegaron al límite del soporte de software ofrecido por Samsung. Este es el caso particular de algunos Samsung Galaxy, cuya fecha límite se alcanzó este año.

Aunque la empresa coreana anunció que el tiempo de soporte se ampliaría ahora a 4 años para ciertos modelos, todos los celulares que salieron antes al Galaxy S21 FE se quedan fuera de este tiempo. Sin más preámbulos, te dejamos el listado de celulares Samsung que NO recibirán la versión de Android 14.

Celulares Samsung Galaxy que no recibirán Android 14 :

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A22

Galaxy A32

Galaxy A51

Galaxy A71

Algunas tabletas también se verán privadas de actualizaciones. Este es el listado de tabletas Samsung que no recibirán la actualización en el sistema operativo:

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7/Galaxy Tab S7+

Vale la pena recordar que todos los celulares que no fueron mencionados en la lista pero que salieron al mercado antes de los teléfonos en lista, tampoco recibirán la actualización. Por otro lado, si tu celular está en la lista, no te preocupes, no es como que vaya a quedar como un dispositivo inservible, pues Samsung ofrece 5 años de parche de seguridad, lo que garantiza la protección de los dispositivos en cuestión. Sin embargo, no podrás aprovechar las últimas funciones que llegarán con Android 14.

Imagen: Samsung