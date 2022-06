GT NEO 3: Este es el celular de Naruto de Realme

Bueno, ya tienen algo más que agregar a su lista de cosas que quieren tener… y seguramente jamás podrán comprar. Realme presentó esta semana una edición limitada de su GT NEO 3 inspirado en Naruto, el manga de Masashi Kishimoto.

El diseño del celular toma inspiración en la ropa del protagonista en Naruto Shippuden, con una cubierta mate de los colores naranja y negro. Creativa nos parece la decisión de utilizar el módulo de la cámara emulando los protectores del show.

Como siempre, lo más interesante viene a ser la caja en la que viene el equipo. Realme utilizó como inspiración los pergaminos ninja del show. Otro dato de coquetería está el kit de carga Ultra Dart de 150W cuenta con una animación única. No solo personaliza la interfaz de usuario, sino que la pantalla también cobra protagonismo utilizando Rasengan y los cinco elementos básicos cuando se está cargando la batería de 4500mAh.

Además de esto el teléfono cuenta con una funda personalizada (que si podemos decirlo… es considerablemente más fea que el mismo teléfono). La cosa con el GT NEO 3 es que no es quizás el mejor celular para tener, al menos en comparación con otras ofertas en el mercado. Si le quitamos el atractivo de poder cargarlo en un pergamino ninja tienes un procesador MediaTek Dimensity 8100 que te da un buen desempeñó, acompañado por una batería de 5.000 mAh. No son los mejores números, pero si podemos creer en las reseñas internacionales la CPU y el software hacen bien equipo para dar una buena independencia al celular. Las cámaras, por otro lado, no brillan tanto y ni el jutsu de clones puede salvar esto. Vienes con un lente principal de 50MP y dos lentes secundarios de 8MP y de 2MP. Una configuración que en el papel no te promete buenas fotos… y en la práctica tampoco parece poder cumplir.

Por desgracia, si eres un fan de Naruto y quieres este celular tendrás que esforzarte más que el protagonista. La razón es que esta edición especial solo se venderá en China por un precio aproximado de $599 dólares. Por supuesto puedes pedirlo a través de portales como Giztop especializados en exportar equipos de este tipo, pero recuerda que deberás verificar si puedes homologar este tipo de equipos en el país.

Imágenes: Realme