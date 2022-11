Análisis motorola edge 30 fusion

Hace unos meses, motorola anunció sus tres nuevos dispositivos: el motorola Edge 30 Neo que pertenece a la gama media, el motorola Edge 30 Ultra, la joya de la corona y el motorola Edge 30 Fusion, el hermano del medio. En ENTER.CO tuvimos la oportunidad de probar el celular por unos días y esto fue lo que encontramos.

¿Qué es lo primero que ves en un celular cuando vas a comprar? Por supuesto su diseño, ese primer contacto con el dispositivo. Motorola le ha apostado a un diseño elegante en el motorola edge 30 Fusion en tres colores diferentes: blanco, negro y azul. El teléfono está construido principalmente en vidrio, precisamente con un panel Gorilla Glass 5 con revestimiento antihuellas. Al tacto, la parte trasera del teléfono deja una sensación de terciopelo que evita que se queden las huellas, sin embargo, puede resultar un poco resbaloso. Afortunadamente, Motorola mantiene el case en silicona transparente para evitar accidentes.

Una de las sorpresas (agradables) que me llevé con este celular es el diseño curvado de los laterales, tanto en la pantalla como en la parte trasera del dispositivo. Debido al regular rendimiento de los primeros celulares curvados como el Samsung Note Edge o el Samsung S6, algunos usuarios (como yo) no están muy de acuerdo con estos bordes. Sin embargo, la respuesta en los laterales del motorola edge 30 Fusion es bastante buena, no presentó fallos en el tiempo que tuvimos para probarlo. Así mismo, los bordes permiten tener una visión más “amplia” del contenido que estamos consumiendo.

El Motorola Edge 30 Fusion sobresale entre la gama alta por su tamaño y peso. Cuenta con apenas 7,45 mm de grosor y 175 gramos de peso, sin duda, uno de los más ligeros entre la competencia que superan los 200 gramos cuando hablamos del mismo tamaño del panel, es decir, de 6,55 pulgadas en diagonal. La pantalla AMOLED cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz que permite una fluidez suficiente en el dispositivo. Los gráficos en Call Of Duty corren bien, además de permitir movimientos rápidos y precisos.

En el apartado de carga no tendrás ningún inconveniente con el motorola edge 30 fusion. Su batería de 4.400 mAh se alimenta de un cargador TurboPower de 68W y sí, si es una carga rápida. El teléfono se logró cargar de 0 a 100 por ciento en tan solo 45 minutos y alcanza el 50 por ciento de carga en solo 20 minutos. Aunque el dispositivo no cuenta con la autonomía más amplía del mercado, pero un ciclo de carga te permitirá tener el celular vivo durante toda una jornada de uso.

Cámaras

Pero ningún celular puede ser perfecto. En esta ocasión, el apartado que menos nos gustó es el de las cámaras. Vamos, que no es la peor cámara, pero tampoco la mejor. El apartado fotográfico está compuesto de un lente principal de 50 Megapíxeles con estabilizador de imagen. Está acompañado de un lente de 13 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles.

En general, las tres cámaras funcionan bien, pero los detalles en algunas ocasiones se pierden. El lente principal captura imágenes con buenos detalles siempre y cuando esté bajo condiciones de buena luz. Cuando estamos en un escenario de mucha luz, el celular tiende a saturar los colores y, por el contrario, en condiciones de poca luz, le cuesta identificar los colores.

El lente gran angular presenta resultados muy similares al lente principal, sin embargo, tiende a perder calidad hacia los extremos de la fotografía. En cuanto al sensor de profundidad no hay mucho que hablar, sí, en modo retrato la profundidad es buena. Respecto a la cámara frontal, depende de gustos. En mi caso, prefiero las fotografías más naturales; el Motorola Edge 30 Fusion presenta una IA que borra las “imperfecciones” de la piel. Aunque las caras no se ven editadas, tú sabrás que tu piel no es como aparece en la foto.

En general, el Motorola Edge 30 Fusion es un buen celular para los que quieren un dispositivo gama alta a bajo precio. No obstante, a Motorola le falta un poquito para volver a posicionarse con sus dispositivos en la gama alta; quizás, el Motorola Edge 30 Ultra sea ese dispositivo.

Imágenes: ENTER.CO /Motorola