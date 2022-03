Twitter añadirá funciones incluyentes para la población LGBT

Twitter está preparando un nuevo apartado que servirá para personalizar la experiencia de sus usuarios en la red social, al permitir que estos se identifiquen con más precisión a partir de su identidad de género. El concepto, que es defendido por unos y tomado con desconfianza por otros al considerarlo «poco científico», gira alrededor de la idea de que cada individuo pueda autodenominarse según su propia percepción, sin que esta esté necesariamente relacionada con su sexo de nacimiento.

Sobre esta base, y de acuerdo al desarrollador italiano Alessandro Paluzzi, quien suele filtrar desarrollos de Twitter que aún no son oficiales, reveló que la red social está probando abrir una opción para añadir información adicional de la cuenta, como, por ejemplo, los pronombres con los que se identifican sus usuarios. Lo que quiere decir, a modo de ejemplo, que si una mujer biológica se identifica como un hombre, el pronombre que deberían usar otras personas cuando se refieran a ella, deberían ser «él».

#Twitter is working on the ability to add pronouns 👀 pic.twitter.com/NhuiSHwvrW

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 18, 2022