¿Quién ganará el Mundial Qatar 2022? FIFA 23 ya tiene la respuesta

No hay nadie tan supersticioso como los amantes del fútbol. Le pedimos a un pulpo que nos ayude a ganar la polla y vamos a la iglesia antes de la final. La emoción del fútbol no se tiene que vivir solo dentro de la cancha. La adrenalina de realizar apuestas deportivas entre amigos y ver cómo el cronometro corre faltando un gol para ganarla ¡y que hoy no me esperen en la casa!

Por supuesto… siempre ayuda el tener algo más que intervención divina. ¿Qué tal uno de los mejores simuladores de fútbol que existen para darnos los resultados de la Copa del Mundo? Y no, nos referimos a una súper computadora en Suiza, sino a uno de los juegos más populares de fútbol que existen: FIFA 23.

Y no se trata de cualquier Nostradamus barato. Los juegos de FIFA ya han conseguido adivinar antes qué equipo terminaría ganando el mundial, acertando a los últimos tres campeones de la copa mundial: en 2010 (España), 2014 (Alemania), y 2018 (Francia).

¿Qué dice entonces FIFA 23 sobre el ganador del mundial Catar?

Octavos de final

De acuerdo con FIFA, los octavos de final del Mundial Catar serán de la siguiente manera: Países bajos contra Inglaterra, con una victoria de 3-1 para los neerlandeses. Argentina ganará a Dinamarca, mientras que Francia, los actuales campeones, superaran a Polonia. Brasil es uno de los equipos más fuertes y ganará contra la República de Corea con 3 goles frente a 0. Portugal demostrará su supremacía con una victoria controlada de 2-0 contra Suiza.

Por otra parte, Estados Unidos le robará la oportunidad a Senegal con un 2-1. Croacia se pasará a los cuartos de final con una victoria 2-1 contra España, y veremos uno de los grandes juegos del torneo cuando Alemania se enfrentó a Bélgica. Alemania es el último ganador, derrotando a Bélgica con una victoria de 2-1.

Cuartos de Final

Argentina consigue ganar su partido contra Países Bajos, con lo que queda un favorito de siempre y se muere un sueño de una primera copa Mundial. Francia demuestra su dominio contra el equipo de EE. UU. Y al mismo tiempo Portugal le gana a Croacia. Por último, Brasil le ganará a Alemania.

Y con eso solo quedan cuatro.

Semi final

No segundas copas para Francia que será eliminado frente a Argentina con un marcador de 1-0.

El partido de Brasil contra Portugal será para comerse las uñas. 0 goles y luego nos iremos para penales. Pero al final la Seleção no es una favorita por nada. 5-4 y tenemos un clásico entre manos.

Final

Dos equipos de Latinoamérica luchando por la copa del mundo y un enfrentamiento que no hemos visto desde 1990 y que nunca ha ocurrido en la final de una copa del mundo. Apriete nalga, aliste la silla y no parpadee.

Un solo gol. Esa es la predicción de FIFA 23. Pero al final Lionel Messi anota su octavo gol del torneo, le da la copa del mundo a Argentina y una vez más demuestra porque es un dios entre hombres.

Bonus: balón de oro

Para sorpresa de nadie, Messi se lleva el balón de oro del torneo al anotar ocho tantos y además ser el responsable del gol que ganó la copa.

Imágenes: EA