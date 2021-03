¿Quién es Battlestar en  ‘Falcon y el Soldado del Invierno’?

El segundo episodio de ‘Falcon y el Soldado del Invierno’ trajo muchos rostros nuevos a la serie. Uno de ellos es el de Lemar Hoskins. Inicialmente lo vemos como el acompañante del nuevo Capitán América (John Walker). Luego, cuando el equipo rescata a Falcon y Bucky del ataque encima de los camiones, Hoskins se presenta a sí mismo como ‘Battlestar’ (nombre código que despierta una risa por parte de Bucky).

Esta es otra de las referencias un poco oscuras que esconde ‘Falcon y el Soldado del Invierno’. En esta nota te contamos quién es Lemar Hoskins en los cómics y cuál es su importancia para la historia del Capitán América.

Lemar Hoskins

Entradas

Al igual que en la serie del MCU, Lemar Hoskins y John Walker eran amigos en el ejército. De hecho, ambos se sometieron al proceso de Power Broker que les dio ciertas habilidades súper humanas. Hoskins ayudó a engañar al público al realizar ataques a las presentaciones de Walker cuando este se convirtió en Super Patriot. Luego, cuando este asumió el rol del nuevo Capitán América, Hoskins se unió a él como su nuevo Bucky. Sin embargo, el término Bucky resultaba algo problemático para una persona con raíces afroamericanas como él, por lo que se le convenció de cambiar su nombre a Battlestar.

Cuando Super Patriot fue derrotado y el título de Capitán América regresó a Steve Rogers, Lemar regresó a Chicago, aunque no renunció del todo a su identidad como Battlestar. Él se uniría a otros grupos de héroes (la mayoría con cierta afiliación al gobierno) e incluso sería parte de la disputa en Civil War, tomando el lado en contra del acta de registro de los Super Humanos.

Poderes y habilidades

En los cómics, Hoskins gana habilidades súper humanas a través del proceso de Power Broker, aunque antes de eso ya contaba con habilidades físicas excepcionales gracias a su tiempo en el ejército y su profesión como luchador. Básicamente, lo que ganó con estos experimentos fue una fuerza, velocidad, resistencia y durabilidad.

También vale mencionar que no es la primera vez que Hoskins es utilizado como un ‘Bucky’ en otras historias alternas. Por ejemplo, en la historia What If? (Vol. 2) #3 que explora una versión del universo en la que el capitán América no cedió su título, lo que eventualmente lleva a que él sea perseguido por un grupo héroes y villanos contratados por el gobierno de los Estados Unidos, entre los que se encuentran los Buckys (liderados por una versión diferente de Hoskins).

Imágenes: montaje ENTER.CO