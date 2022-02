Los adelantos más importantes del Nintendo Direct de febrero (2022)

Terminó el primer Nintendo Direct de 2022. Para muchos era la oportunidad de entender mejor los planes del desarrollador este año y esperar que (con suerte) no todo su plan fuera Breath of the Wild 2. Para muchos también fue imposible ‘escapar’ del trabajo y verla, considerando que las 4:00 de la tarde un miércoles no es precisamente una hora ideal para dejar botado el trabajo para ver una maratón de tráilers.

Por eso, en ENTER.CO tenemos un resumen con los juegos más importantes presentados. En caso de que quieras ver la presentación completa siempre puedes ver al inicio de este enlace, pero más adelante te resumimos los mayores detalles, junto con los adelantos individuales.

Xenoblade Chronicles 3

El adelanto que cerró la jornada fue la próxima entrega de Xenoblade. De acuerdo con la sinopsis oficial este juego “unirá los futuros de los mundos representados en Xenoblade Chronicles y Xenoblade 2’. Xenoblade Chronicles 3 se estrenará en septiembre (sin una fecha exacta) de manera exclusiva para la Nintendo Switch.

Mario Kart Deluxe DLC

Nintendo Switch Sports

Contrario a los rumores, lo que llegó con el Nintendo Direct fue el anuncio de una expansión para Mario Kart que expandirá con 48 pistas más la cantidad disponible en el juego a lo largo de tandas de 8 nuevas pistas lanzadas en 2022. Hay algo más que debes saber: el DLC estará disponible para aquellos que cuenten con una suscripción a Nintendo Online NES.

Para los que extrañaban jugar bolos con su consola de Nintendo: llega Nintendo Switch Sports. EL juego adaptará los controles Joycon a tres nuevos juegos que serán incluidos, con la problemas de más deportes en el futuro como golf. El juego estará disponible

Mario Strikers

Finalmente está de regreso. Mario Strikers hace su llegada la Nintendo Switch con un nuevo juego que permitirá a los jugadores el poder disfrutar de partidos con sus personajes favoritos de Super Mario. El juego contará con soporte para multijugador de hasta 8 personas en una misma Switch, así como modos en línea.

Imágenes: Nintendo