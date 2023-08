El anime de Bleach podría estar en camino de cambiar el final de su manga

A continuación, daremos spoilers del final de Bleach.

Bleach: Thousand-Year Blood War es uno de los mejores animes de esta temporada. Lo que no deja de ser extraño, pues incluso los fans más devotos del manga están de acuerdo en que la conclusión de su historia es quizás uno de los finales más decepcionantes de la Shonen Jump. Sin embargo, la adaptación está haciendo todos los esfuerzos posibles por entregar una versión de esta historia capaz de encantar a cualquier fan… y los últimos episodios nos indican que quizás esté dispuesto a cambiar su final y hace canónico ciertas historias no contadas: ‘Bleach: Can’t Fear Your Own World’

¿Qué es Bleach Can’t Fear Your Own World?

Muchos años después de que el manga de Bleach terminara el escritor Ryogo Narita publicó ‘Can’t Fear Your Own World’, una serie de cuatro volúmenes que tenía como objetivo el contar una historia después del final del manga. Aunque la historia de las novelas es algo confusa, entregó una revelación bastante interesante: Ichibe Hyosube, uno de los miembros del escuadrón 0, originalmente había planeado que Ichigo perdiera en su enfrentamiento contra Yhwach y de esa manera convertir al joven Shinigami/Quinci/Arrancar en el nuevo Rey Espiritual.

¿Qué es el Rey Espiritual?

Una de las cosas más frustrantes del manga de Bleach es que nunca explica de la manera correcta qué es el Rey Espiritual.

De manera sencilla, el Rey Espiritual era un ser primordial con un poder inmenso. De acuerdo con ‘Bleach: Can’t Fear Your Own World’ en algún momento las cinco casas primordiales de los Shinigami decidieron utilizar su poder y para esto decidieron sellarlo, mutilar su cuerpo y luego separar las partes. Gracias a este proceso es que surgió la creación de El Reino Espiritual, el Mundo Terrenal y Hueco Mundo. El Rey espiritual fue luego sellado con el objetivo de mantener este balance (aunque contra su voluntad).

¿Entonces los Shinigami son malos?

Si nos limitamos al crimen cometido contra el Rey Espiritual, Ichibe Hyosube fue una de las personas presentes en su mutilación y durante siglos sirvió como su guardián con el objetivo de proteger el balance del mundo. De hecho, las novelas dejaron esto más claro al incluir su plan para convertir a Ichigo en un recipiente similar al cultivar su poder, planeando su derrota contra Yhwach y luego el mantenerlo en un estado entre la vida y la muerte (similar al estado sellado del Rey Espiritu original).

Estamos frente a un nuevo canon de Bleach

La cosa es que hasta este año los eventos de la novela no se consideraban como parte del canon del show. Sin embargo, el anime está realizando cambios que parecen indicar que quiere incluir esta parte de la historia e, incluso, cambiar el final del show (o al menos expandirlo).

Los últimos capítulos han mostrado el entrenamiento de Ichigo preparado por Ichibe Hyosube. Esto incluye ciertas visiones de los eventos antes mencionados (la creación del Rey Espíritu) y una serie de guiños a las intenciones del Shinigami.

No solo esto, sino que el anime está tomando elementos de las novelas. Por ejemplo, uno de los capítulos más recientes mostró a Sakashima Yokoshima Happōfusagari, el bankai de Shinji Hirako. Lo más interesante es que en vez de explorar un nuevo concepto, el anime optó por utilizar la misma idea que las novelas de Narita y hacer de su habilidad y apariencia algo canónico.

También es importante recordar que Tite Kubo asesoró a Narita en la creación de la historia. Es posible que ahora con el espacio del anime él quiera expandir esta historia o incluso presentar a Ichibe Hyosube como un villano (o al menos un personaje del cual tener cuidado en el futuro).

Puedes ver Bleach: Thousand-Year Blood War en estos momentos a través de Star+.

Imágenes: Star+