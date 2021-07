Tienda cerca, buenas intenciones pero… ¿futuro?

Tienda Cerca es una iniciativa innovadora de impacto social creada por Bavaria durante la pandemia para conectar las tiendas de barrio con sus consumidores de manera digital. Su apoyo a los tenderos vinculados, caracterizados por su tradición, parece innegable pues permitió la digitalización de sus tiendas y la apertura a nuevas oportunidades de negocios. Sin embargo, ¿Tiene futuro?

Los números iniciales parecen asombrosos. Según la empresa, la herramienta digital registró 60.000 tiendas en una semana y recibió más de 10 millones de visitas en solo 60 días. Sin mencionar que el modelo se replicó en 9 países y que acaba de ser reconocida con el Grand Prix del Festival Cannes Lions 2021 en la categoría Creative eCommerce. Hoy en día, la plataforma cuenta con 75.000 tiendas a nivel nacional y 425.000 a nivel latinoamericano. Y estiman que han impactado a más de un millón de familias en todo el territorio colombiano. También mencionan que el 70% de las tiendas inscritas incrementó sus ventas gracias al sistema de domicilio.

Ese fuerte crecimiento inicial pudo verse impactado también por los aliados con los que contó la plataforma. Por ejemplo, Grupo Familia donó 10.000 kits de higiene y protección, Alquería 1.500 maletas; Colombina y Casa Luker 500 bicicletas; CS Johnson 450 bicicletas; Totto 2.200 canguros, y Nestlé, 1.000 maletas. Bavaria, por su parte, también donó 5.000 bicicletas a los tenderos para fortalecer sus domicilios.

Sin embargo, una mirada más al detalle a los números podría mostrar otro panorama. El crecimiento en Colombia ha sido de un 25% en 15 meses de funcionamiento. Lo anterior no podría considerarse por sí solo como algo malo. No obstante, si consideramos que, según cifras de Fenalco, las tiendas de barrio podrían ser alrededor de 500.000 en Colombia, y eso que se estiman muchas más porque varias no están registradas, entonces el crecimiento podría haber sido mucho mayor porque en la actualidad la plataforma solo cubre el 15% de los tenderos del país. Especialmente si consideramos el fuerte inicio de 60.000 registros en una semana, podríamos haber esperado un crecimiento constante mayor.

Adicionalmente, si consideramos que el comercio electrónico creció un 30% en el 2020; que los servicios de comida a través de domicilios representaron el 45%; que iFood reportó un crecimiento en ventas del 70%, un aumento del 200% en oferta de restaurantes y una intención de inversión de $25 millones de dólares en Colombia; y que Merqueo tuvo ventas por $30 millones de dólares; solo por mencionar algunas cifras, entonces los resultados de Tienda Cerca están muy por debajo de la industria y de sus competidores.

Esto podría deberse a muchas razones: Muchos tenderos aún no están interesados en digitalizar su negocio; otros lo han hecho de forma propia, creando sus tiendas virtuales; otros se vincularon solo por los incentivos; y muchos otros probablemente usen otras de las plataformas de domicilios que abundan, incluidas Rappi, Merqueo, Mensajeros Urbanos y iFood.

Por lo tanto, si bien aplaudimos la iniciativa de Bavaria que junto con drafLine Colombia, el estudio creativo y de data in-house, crearon esta plataforma digital con el firme propósito de apoyar a estos pequeños negocios que se han visto afectados por la pandemia y proveer una solución para que los colombianos evitáramos salir de sus casas, me parece que la iniciativa necesita un nuevo empujón o probablemente irá desapareciendo con el tiempo.

Si la compañía no sigue invirtiendo significativamente en la plataforma porque no es su core de negocio, lo cierto es que las otras aplicaciones en materia de domicilios o tiendas virtuales si seguirán haciéndolo, como lo vienen anunciando, porque de eso depende su negocio. Por lo tanto, es probable que los tenderos que hoy reconocen oportunidades de negocios al haber digitalizado su presencia con Tienda Cerca, empiecen a migrar a otras opciones que les ofrezcan mayores beneficios.

Si así lo pensó Bavaria desde el principio, lo desconozco. Por lo tanto, solo me queda estar atento a las decisiones que Bavaria tome en relación a su plataforma Tienda Cerca para saber si tiene un futuro o no.

