Nos piden certificado, pero MiVacuna no sirve

En esas imposibilidades de la lógica que es Colombia, nos están pidiendo el carnet de vacunación para entrar a todo lugar, pero MiVacuna no tiene el de la mayoría.

La razón está en que el portal en línea no tiene actualizada su información con el registro de la mayoría de vacunados. MiVacuna.com se presentó como la plataforma para que las personas pudieran acceder a su información de vacunación y presentarla antes las autoridades cuando esta fuera requerida.

Sin embargo, un problema. No es el Gobierno el encargado de actualizar esta información, sino el de las entidades prestadoras de salud (IPS) en Colombia el presentar estos datos. Y, considerando el número de personas que no aparecen registradas en la página, la conclusión es que la tarea está bastante atrasada.

Para ser claros, el problema no es que se solicite el carnet de vacunación. Es una medida que, con algo de suerte, obligará a los tercos que se niegan a aceptar los datos a aplicar una vacuna que puede evitar nuevos picos de pandemia. El problema está en que una plataforma funcional es el mínimo que pedimos aquellos que ya estamos vacunados, pero no queremos andar con un carnet físico que fácilmente se puede perder, deteriorar o que no podemos llevar a todo lado.

También es un problema, porque el carnet de vacunación fácilmente puede ser falsificado. Por ejemplo, en mi caso realice el proceso de vacunación con Compensar (quien, por cierto, no ha subido mis datos a MiVacuna), pero el carnet que me entregaron no cuenta con algún sello o elemento distintivo que pueda dar garantía de su originalidad. Un certificado, virtual, al menos garantiza que el documento presentado no es simplemente un carnet rellenado de manera ilegal.

Por supuesto, todo esto podría ser solucionado si al momento de comenzar los procesos de vacunación en el país se hubiera pensado a largo plazo en un modelo de registro que permitiera luego optimizar la manera en la que esta información sería validada y luego procesada para un ‘carnet virtual’, en vez de depender de la voluntad de las IPS para cumplir la tarea. Esto hubiera significado una mayor inversión, pero también el que el portal MiVacuna cumpliera con lo mínimo que se le pide.

Como siempre, en Colombia no sabemos si esto se omitió por tacañería, falta de previsión o visión.

Mientras tanto tendré que laminar el carnet de vacunación (como si todavía estuviera en el colegio) y rogar con que se pierda o me lo roben con la billetera. Porque, aunque me vacuné en julio, estamos terminando el año y MiVacuna no sirve y, por desgracia, carezco del optimismo bobo que el sistema de salud y el Gobierno han demostrado cuando de planificación a la pandemia respecta.

Imágenes: Foto de FRANK MERIÑO en Pexels