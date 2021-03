Misión TIC 2022: Listos para la transformación digital

Por Germán Rueda, Viceministro de transformación Digital, MinTIC

El último año fue un detonante para acelerar la transformación digital en todo el mundo. Nos obligó a apropiar y usar la tecnología. Por eso, también se evidenciaron en muchos países las brechas en conectividad, en preparación empresarial, en habilidades digitales, en gobierno digital y en muchos otros frentes que hoy tenemos la obligación de cerrar entre Gobierno, sector privado, academia y sociedad civil.

Desde el inicio de su mandato, el presidente Iván Duque posicionó la transformación digital como un habilitador fundamental para cumplir con esta responsabilidad que tenemos todos los colombianos de trabajar desde nuestro rol para lograr mayor equidad.

Por eso, y en articulación con otras entidades del Gobierno Nacional, nuestro compromiso y trabajo incansable desde el Ministerio TIC se ha visto reflejado en una serie de iniciativas que indudablemente están llevando a Colombia a ser pionera en la región para avanzar en la Cuarta Revolución Industrial. Entre esas destaco Misión TIC 2022. Esta es nuestra gran apuesta para formar a 100 mil colombianos en programación, una habilidad fundamental para avanzar con paso firme en la transformación del país. La Misión TIC comenzó en 2020, cuando seleccionamos a 5.623 colombianos para formarse gratis en programación con un currículo construido de la mano de los sectores empresariales y la academia.

Este 2021 vamos a formar a otros 50 mil y mientras tanto, tenemos ya a más de dos mil egresados bien calificados, colombianos semillas del futuro digital del país, que son personas que tienen todas las capacidades para resolver los retos de transformación digital de cualquier compañía y que están siendo contratados por todos los sectores productivos y por el mismo sector público.

Quiero compartir, precisamente, la historia de 3 de ellos, que pasaron por Misión TIC en 2020 y ya a inicios del 2021 se vincularon con entidades en las que podrán poner en práctica todo lo aprendido, son colombianos listos para la transformación digital:

Shelcy Calderón, 19 años, estudiante universitaria. Pasto, Nariño

Fue contratada en febrero como desarrolladora Frontend en el Instituto Colombiano para el Aprendizaje (INCAP)

“Hice una propuesta de programación para el perfil de la plataforma, me demoré cuatro días haciéndola; al quinto día ya me estaban llamando a entrevistas (…) Este trabajo significa mucho para mí; no solo porque es el primer trabajo formal en mi vida, sino porque esta es una oportunidad que me abre muchas puertas de aquí en adelante”.

Luis Felipe Cruz, 27 años, geólogo. Bucaramanga, Santander

Fue contratado para trabajar de forma remota el 10 de febrero como desarrollador Backend junior en la Alcaldía de Bucaramanga, Santander.

“Como geólogo creía que la programación estaba por fuera de mi resorte. Pero durante el programa me di cuenta de que esto le sirve a todas las profesiones. No importa realmente el sector o área de estudio que tengan. Mis conocimientos en geología sumados a las habilidades que adquirí en programación en Misión TIC 2022, me permitirán trabajar en proyectos de la Alcaldía que requieren esa combinación para crear soluciones que le sirvan a los santandereanos”.

José Eduardo Tirado, 31 años, ingeniero de sistemas – Montería

Fue contratado para trabajar de forma remota el 10 de febrero como desarrollador Backend en WOM.

“El proyecto me dio muchas de las grandes herramientas que yo necesitaba para ser parte del ecosistema digital, el cual está requiriendo talentos digitales para satisfacer el mercado. Es uno de los pocos sectores en donde las vacantes sobrepasan los ofertantes. Gracias a esas herramientas que me dio Misión TIC 2022 tengo un empleo que duplica mi salario, me ofrecen un mejor nivel de vida y además, trabajo desde mi casa en Montería. Fue un giro de 180 grados en mi vida y apenas estoy empezando”

Ellos son solo tres de más de 2 mil talentos egresados de la primera convocatoria de Misión TIC 2022. Mi invitación es a que les den la oportunidad de conocerlos y abrirles un espacio para aportar todas sus habildiades y destrezas a sus compañías. Solo hay que ingresar a este enlace para leer sus perfiles.

Con personas como Shelcy, Juan David, Luis Felipe y José, y todos los integrantes de la Misión TIC 2022 tendremos el talento requerido para lograr la transformación digital. Un paso vital para avanzar en el camino a la cuarta revolución industrial. Desde MinTIC seguimos trabajando con personas de todas las regiones del país, fortaleciendo sus capacidades con toda la oferta institucional de esta cartera y del Gobierno, brindando oportunidades para que todos los colombianos podamos sumar a la reactivación económica y aprovechemos la tecnología para cumplir nuestras metas.

¡Tenemos que soñar en grande y trabajar fuertemente, de manera conjunta y articulada, para que la transformación digital con sentido que anhelamos sea una realidad!

Imágenes: MintTIC