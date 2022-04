‘Bridgerton’: Los mejores y peores personajes femeninos de la temporada 2

La segunda temporada de Bridgerton conquistó Netflix gracias a sus protagonistas. La elección de Simone Ashley (Kate Sharma) y Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton) como los personajes principales de esta nueva entrega no pudo ser más acertada.

La impecable interpretación de ambos actores logra recrear el arquetipo creíble de una relación amorosa iniciada desde la indiferencia y permeada luego por un sentimiento de rechazo irracional, hace de Bridgerton una ficción romántica con la que se vuelve imposible no suspirar. Sobre todo cuando el cierre de temporada culmina con un último capítulo en donde la química de la pareja y su erotismo no solo se explotan en su máxima expresión, sino que se alimentan mejor que nunca de los rasgos originales de cada personaje, los cuales ya no son mostrados como obstáculos, sino como ventajas dentro de su matrimonio.

Pero no toda la serie mantiene ese clímax ni todos los personajes de esta nueva entrega de Bridgerton están a la altura de su capítulo final. Y aunque todos cumplen con un rol que justifica cada argumento que toca la serie (el amor prohibido, el amor por los sueños, el amor dentro de una amistad, el amor de madre y el amor por una profesión, etc), algunos papeles sin duda fueron más verosímimles que otros.

A continuación los mejores (y no tan mejores) tres personajes femeninos de los que hay que hablar cuando se habla de la segunda temporada de Bridgerton.

Edwina Sharma

Calificación: 2.5/5

El personaje interpretado por la actriz británica Charithra Chandran corrió con la suerte de un diamante que al final no logró brillar. Con características similares a las que tuvo Daphne Bridgerton en la primera temporada, en cuanto a su inteligencia, educación y corrección política, la exageración en el grado de perfección y pulcritud que tuvo Edwina Sharma, termina por desdibujar su aparente sabiduría, al punto que, la mayor parte del tiempo, su personaje se parece más al de un robot programado para agradar a una sociedad obsesionada por las buenas formas, que al de una mujer realmente inteligente.

Penélope Featherington

Calificación 5/5

Al contrario de Edwina Sharma, Penélope Featherington es uno de los personajes femeninos más ricos que tiene la segunda temporada de Bridgerton.

Habiéndose revelado al final de la primera entrega de la serie que la hija menos agraciada de la casa Featherington era nada más y nada menos que la periodista de chismes Lady Whistledown, el personaje interpretado por Nicola Coughlan logra explorar una arista interesante en esta historia romántica: la de las relaciones amistosas y del conflicto que para Penélope implica intentar mantener a su mejor amiga Eloise Bridgerton en su vida, al mismo tiempo que busca conservar la libertad con la que escribe sus artículos los cuales, para esta temporada, ya se han convertido en toda una empresa.

Penélope Featherington es el retrato de una mujer con verdaderos claros y oscuros, que al final se elige así misma no sin antes haberse movido entre la complicada dicotomía de serle fiel a su oficio y no afectar con el mismo a la persona que le brinda la amistad más sincera hasta el momento.

Eloise Bridgerton

Calificación 4/5

No hay mucho por hablar de la mujer que abre la segunda temporada de Bridgerton al ser la siguiente en competir (sin éxito) por el título del diamante de la temporada impuesto por la reina Charlotte. El personaje de la actriz Claudia Jessie se mantiene intacto respecto al desarrollo que tuvo en la primera parte de la serie, pero esta vez evoluciona hacia una dirección que, en lo personal, se vuelve un poco forzada.

En esta oportunidad, si bien vemos a una Eloise Bridgerton más temerosa y ansiosa que nunca frente a la posibilidad de sacrificar en contra de su voluntad su independencia, también podemos atestiguar su intento fallido por acercarse a un hombre que le llama la atención. Lo repentino de su interés por uno de los trabajadores de la imprenta que trabaja para Lady Whistledown, quien además la motiva justamente a ella a leer sobre los derechos de las mujeres, choca un poco con el rol feminista que tiene su personaje dentro de la serie.

Sin embargo, no deja de ser rescatable que el lado más vulnerable de Eloise Bridgerton en esta temporada se explote por cuenta de una pérdida que no tiene que ver con aspectos románticos, si no amistosos: su ruptura con Penélope Featherington y la decepción que se lleva al desenmascarar a la escritora que tanto había admirado.

