xCloud será lanzado en septiembre de 2020

xCloud, el servicio de streaming de Microsoft llega primero a Android (y ni idea de cuando a Colombia).

En 2018 Microsoft por primera vez anunció xCloud. Aunque la idea de hacer streaming de juegos no era realmente nueva, el hecho de que uno de los distribuidores más importantes de videojuegos le apostara a este modelo no era una noticia menor. Más relevante, al informar que uno de los mayores puntos de valor de su propuesta era la posibilidad de jugar desde tu celular cualquier título de la Xbox. Hoy, Microsoft anunció que xCloud llegará a los dispositivos Android el próximo 15 de septiembre.

Para aquellos que necesiten una pastilla para la memoria sobre lo que llegará con xCloud, Microsoft había anunciado que el servicio sería un acompañante de Game Pass, el servicio de suscripción del distribuidor. Esto es relevante, pues xCloud no llega como un añadido para subir el costo, sino como una función alterna que capitaliza sobre la, ya popular, tienda de Microsoft para juagar.

Lo que esto significa para el jugador de a pie es que al adquirir Game Pass Ultimate (que en Colombia tiene un costo de 39.900 pesos), el jugar tendría acceso para jugar “más de 100 títulos en su celular desde la nube, si tienen un dispositivo Android”. De acuerdo con la compañía, la función en el sistema operativo de Google comenzará con una beta, con la promesa de expandirlo a “millones de jugadores alrededor del mundo”. Por ahora, no hay información sobre cuándo se realizará el lanzamiento del servicio de la función para dispositivos iOS.

Esta es la lista de juegos que estarán disponibles en xCloud desde el primer día que estará disponible. Por ahora, el distribuidor ha compartido una lista con algunos de los que estarán disponibles, pero Microsoft prometió que la lista se iba a expandir en los próximos meses:

– ‘Ark: Survival Evolved’

– ‘Bleeding Edge’

– ‘Costume Quest 2’

– ‘Crackdown 3 (campaign)’

– ‘Destiny 2’

– ‘F1 2019’

– ‘Forza Horizon 4’

– ‘Gears of War: Ultimate Edition’

– ‘Gears of War 4’

– ‘Gears 5 Ultimate Edition’

– ‘Grounded’

– ‘Halo 5: Guardians’

– ‘Halo Wars: Definitive Edition’

– ‘Halo Wars 2’

– ‘Halo: The Master Chief Collection’

– ‘Halo: Spartan Assault’

– ‘Hellblade: Senua’s Sacrifice’

– ‘Killer Instinct Definitive Edition’

– ‘Max: The Curse of Brotherhood’

– ‘Minecraft Dungeons’

– ‘The Outer Worlds’

– ‘Ori and the Blind Forest: Definitive Edition’

– ‘Ori and the Will of the Wisps’

– ‘Quantum Break’

– ‘ReCore: Definitive Edition’

– ‘Ryse: Son of Rome’

– ‘Sea of Thieves: Anniversary Edition’

– ‘State of Decay 2: Juggernaut Edition’

– ‘Sunset Overdrive’

– ‘Super Lucky’s Tale’

– ‘Tell Me Why’

– ‘The Bard’s Tale Trilogy’

– ‘Wasteland 2: Director’s Cut’

– ‘Wasteland 3’

– ‘Wasteland Remastered’

– ‘Yakuza Kiwami 2’

Inicialmente, xCloud estará disponible en 22 países: Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

