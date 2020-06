Xbox planea superar la ‘era de las consolas’

Durante las últimas décadas qué jugabas se definía por el Hardware en que lo hacías. El concepto de consolas de cierta manera atomizó a los jugadores y los separó por grupos: los de Nintendo, Xbox, PC y PlayStation. Pero Phil Spencer, presidente de la división de Xbox para Microsoft, cree que el futuro de los videojuegos no está en las consolas. La visión de él es que Xbox no tenga que vender una máquina para que un jugador sea considerado como un ‘usuario de Xbox’.

No es una idea nueva, al menos en lo que a Spencer respecta. Pero en una entrevista con Wired él expandió en su visión entregando mayores detalles sobre lo que espera que termine siendo el futuro de la división de videojuegos. Para explicar la manera en la que lo ve, utilizó a Netflix como ejemplo. Hoy, no importa si utilizas la plataforma de streaming en un televisor, en tu PC, Tablet o celular. Su visión está un ecosistema que no ‘dependa en las consolas’.

«Tú y yo vemos Netflix. No sé dónde lo ves, ni tu dónde lo veo yo, pero podemos tener conversaciones sobre los programas que vemos», dijo Spencer. «Quiero que los juegos evolucionen a ese mismo nivel».

Para esto la visión de Spencer con respecto a Xbox es que ofrezca al jugador mayor ‘libertad para jugar’. Y un poco de esta idea se ve reflejado en los productos en los que la compañía está trabajando. Por ejemplo, GamePass ha fortalecido su oferta permitiendo crossplay entre PC y consola, además de agregar juegos recién salidos al servicio de streaming. Luego está la funcionalidad que prometen servicios como xCloud, de jugar en tu celular los títulos que tengas en tu cuenta de Xbox.

Por supuesto, esto no significa que la Xbox Series X será la última consola de Microsoft. De hecho, Spencer está seguro de que después de esta llegará una nueva máquina en algunos años. Pero su punto es que la idea es que el usuario dependa menos de la posesión del Hardware. Que no sea obligatorio contar con una máquina de la compañía para disfrutar de juegos como ‘Halo’ o ‘Gears of War’.

Imágenes: Microsoft