¿Qué está diciendo la crítica de ‘Crusader Kings 3’?

¿Buscando un juego para septiembre? La crítica parece estar de acuerdo con que ‘Crusader Kings 3’ es una asombrosa elección

No te podemos culpar si no estás familiarizado con ‘Crusader Kings’. La franquicia de RPG desarrollada por Paradox Interactive (‘Stellaris’, ‘Hearts of Iron IV’, ‘Imperator: Rome’) quizás no es tan grande como otros juegos presentados en 2020. Pero, si las reseñas que han salido del título son acertadas estamos frente a una de esas compras que vale la pena considerar.

Para aquellos que necesiten algo de contexto, ‘Crusader Kings 3’ es lo mejor de ‘Game of Thrones’, combinado con ‘Civilización’. El jugador deberá escoger un personaje (cada uno ofrece ventajas, ya que puedes iniciar con un lord establecido o algún señor con ambiciones de alzarse en el poder). Así, deberá administrar y manejar su reino, mejorar el personaje y aprender habilidades necesarias para sobrevivir a la batalla, dirigir las tropas a la conquista y adelantarse a los movimientos y traiciones en las cortes. Por ejemplo, tus reyes morirán y dependiendo de cómo hayas establecido tus relaciones y políticas es posible que un nuevo monarca se alce, que haya una división sangrienta que divida tu reino o que un miembro de la corte con lengua de plata usurpe el poder.

Así que con esta (muy limitada introducción) la pregunta es: ¿Vale la pena jugarlo? Esto está diciendo la crítica de ‘Crusader Kings 3’.

IGN no se ahorra en cumplidos, al asegurar que ‘Crusader Kings 3’ es el nuevo rey de los juegos de estrategia históricos. Entre los elementos que la evaluación destaca del título está la inclusión de nuevas mecánicas que entregan complejidad, pero horas extra de entretenimiento al juego. De hecho, la conclusión general del nuevo título es que prácticamente es una mejora en todos sus elementos, profundizándolos y añadiendo nuevas capas para jugadores nuevos y veteranos.

«Crusader Kings 3 es un magnífico juego de estrategia, un gran juego de rol y una clase magistral sobre cómo tomar las mejores partes de los sistemas existentes y hacerlas más profundas y mejores. Tengo miles de horas en el juego anterior y espero gastar al menos esa cantidad en esta tercera entrega. Todas las historias de amor, guerra, triunfo y pérdida fascinantes y defectuosas que ya han surgido dinámicamente de mis partidas se sienten como el comienzo de algo legendario. De hecho, si tuviera que Si elijo sólo un juego para jugar por el resto de mi vida, la decisión no sería tan difícil. Un nuevo rey de la estrategia histórica ha sido coronado. Larga vida al rey».

La reseña de Gamespot es un poco más precavida y admite que, aunque el título es fantástico, no está ausente de fallas. Por ejemplo, uno de los puntos que la evaluación toca es la ausencia de condiciones para ganar, lo que puede llevar a muchos jugadores a no continuar al no entender qué ruta tomar con sus acciones. Dicho esto, la evaluación también destaca el que las acciones tomadas tienen el potencial de generar consecuencias importantes, lo que hace que como un RPG las decisiones se sientan mucho más impactantes y personales.

«En cierto sentido, ‘Crusader Kings 3’ está por todas partes. No siempre funciona a la perfección y, a veces, realmente te hace trabajar para ello, pero hay algo asombroso en que todo funciona. Los juegos de estrategia pueden decir historias interesantes a medida que sus imperios surgen y caen, pero sus narrativas procedimentales rara vez son tan conmovedoras y conmovedoras como aquí».

La reseña de este portal resume ‘Crusader Kings 3’ como un “un gran juego de rol de estrategia impulsado por nobles desordenados y drama constante”. Lo cual parece apropiado considerando que la descripción entra en detalle para explicar las razones por las que este simulador histórico es adictivo: planear regicidios, ver cómo la línea que comienzas se extiende mientras que algunas ramas se extinguen y otras se alzan en el poder…

«’Crusader Kings 3’ siempre está en movimiento, siempre saltando a nuevas historias, por lo que nunca te deja establecerte demasiado. Pero tampoco se aventura mucho fuera de su zona de confort. Paradox no lo ha llevado en una dirección diferente ni ha realizado cambios que provocará cualquier paro cardiaco de emoción. Lo que hizo que ‘Crusader Kings 2’ sea tan duradero se ha llevado al frente aún más, mientras que parte de las partes más aburridas que se acumularon durante la mayor parte de una década se ha eliminado. Es una secuela muy sensata. Es un motor de historias incontenible que escupe un flujo constante de historias alternativas convincentes, personajes deliciosamente exasperantes y acertijos sociales que me he obsesionado con desentrañar».

Imágenes: Paradox