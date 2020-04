Play At Home Initiative juegos gratis para que te quedes en casa

La regla es quedarse en casa, de ser posible. Para aquellos con una consola el reto puede no ser tan complicado de cumplir. Los videojuegos han probado ser una alternativa bastante útil por estos días. Por supuesto, puedes tener algunos títulos en reserva por completa al 100% o, con algo de suerte, contar con la posibilidad de comprar algunos juegos nuevos de los que han salido en el último mes. Pero lo cierto es que la mayoría no cuenta en estos momentos con los recursos para invertir en títulos.

Para ayuda con esto hoy PlayStation anunció su Play At Home Initiative, que se traduce al español como ‘Iniciativa Queda en Casa’. Se trata de una estrategia que tiene dos componentes. El primero es proveer de juegos gratis a la comunidad de PlayStation para que se queden en casa. El segundo es establecer un fondo para ayuda a estudios independientes más pequeños, que en estos momentos pueden estar viendo afectados sus proyectos por falta de financiación.

El caso del primer elemento es que alegrará a muchos jugadores. A partir de mañana, 15 de abril, hasta el 5 de Mayo de 2020 la tienda de PlayStation ofrecerá ‘Uncharted: The Nathan Drake Collection’, que incluye tres de los cuatro juegos más populares de la franquicia (‘Uncharted: Drake’s Fortune’, ‘Uncharted 2: Among Thieves’ y ‘Uncharted 3: Drake’s Deception’).

También, durante el mismo periodo, los jugadores podrán descargar ‘Journey’, un título que impulsa al jugador a travesar un desierto, que algunos han descrito como una maravilla sensorial.

Te puede interesar: Este es el control de la PS5

La descripción de Sony apunta a que no hay alguna condición de por medio para reclamar los títulos. No es necesario PS Plus y, una vez descargues los títulos, estos estarán disponibles en tu librería mientras que así lo desees. No es claro si, después del 5 de mayo, PlayStation continuará con la iniciativa presentando más juegos gratis a su comunidad para incentivarlos a quedarse en casa.

El segundo elemento es denominado por PlayStation como un fondo creativo. Sobre este punto Sony no entregó mayores detalles, pero sabemos que se trata de 10 millones de dólares que estarán destinados a apoyar a los desarrolladores independientes, aunque más detalles sobre el programa y la manera en la que se puede participar serán entregados mucho más adelante.

Imágenes: Naugthy Dog