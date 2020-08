Nuevos detalles de la serie de ‘Resident Evil’ para Netflix

Con el nombre de 'Bienvenidos a Racoon City', el primer vistazo al guion de la serie de 'Resident Evil' nos anticipa ciertas cosas de la adaptación.

Netflix sigue apostándole a las adaptaciones de videojuegos. Con ‘Castlevania’ y ‘The Witcher’ la plataforma se ha ganado un pase de admisión, demostrando que sabe que no hay un público más crítico que los gamers. Hace poco, se anunció que una serie de ‘Resident Evil’ estaría siendo trabajada por Capcom y la plataforma de streaming. Los detalles del proyecto, hasta el momento, se habían mantenido más bien escondidos.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD

