Las ventas de la PS4 incrementaron durante la pandemia

Puede que a la PS4 no le quede mucho de vida, pero su salida del mercado ha sido gloriosa. La razón es que durante el periodo de pandemia, las ventas digitales de la consola incrementaron a récords nunca antes vistos. En su reporte financiero del primer trimestre de 2020, la compañía anunció que, pese a que sus ventas de hardware y juegos físicos bajaron en un 22%, la compra de productos en su tienda digital incrementó en un 83%, en comparación con el desempeño del año pasado. Como resultado, Sony terminó este primer trimestre del año con ganancias de 3.72 mil millones de dólares.

Se trata de un elemento histórico para PlayStation desde varias perspectivas. Es el periodo de abril-junio con más ganancias en la historia de la consola. Pero además marca un hito en la cantidad de juegos digitales vendidos, compensando la disminución en las ventas de consola (en gran parte debido a que está cerca al final de su vida) y de juegos físicos (que por elementos logísticos han tenido una distribución menor).

En su reporte Sony resalta el papel que tuvo ‘The Last of Us 2’ en este logro. El juego, en su semana de lanzamiento, vendió más de cuatro millones de copias, siendo uno de los mayores éxitos de la consola (incluso cuando la recepción hacía el juego haya sido mixta). De manera curiosa, PlayStation también menciona en su reporte a ‘Ghost of Tsushima’, aunque el título no entraría dentro de los cálculos dado que se estrenó en julio. Dicho esto, el juego de Sucker Punch ha probado ser un éxito incluso mayor, con un récord de ventas, rompiendo incluso más récords con 2.4 millones de unidades vendidas en tan solo sus primeros tres días de salida, siendo la IP original del Publisher más exitosa en la historia de la consola y robando el premio a ‘Horizon Zero Dawn’, que ocupaba esta posición.

También es una muestra de la manera en la que la industria de los videojuegos ha sido una de las beneficiadas de la nueva normalidad. En caso de Nintendo, el incremento en las ventas de la Switch fue resultado de mayor gente quedándose en casa y buscando maneras alternativas de pasar el tiempo en casa. El incremento en la compra de juegos digitales para la PS4 es solo el resultado de estos mismos hábitos. Es, además, una manera espectacular de despedir a una consola que se destacó siempre en su generación.

Imágenes: Sony