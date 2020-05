Inside Xbox ¿Se acabó el Hype?

Xbox no comenzó bien el viaje de su nueva generación. No hay una manera más delicada de ponerlo. Es la forma más sincera de expresar lo que ocurrió ayer. Y es, en especial, un problema porque el mismo Microsoft sabe que inicia la carrera de la Xbox Series X desde una posición de desventaja. La PS4 dominó la generación anterior y ahora además tiene el juggernaut de la Switch. Y, hasta el momento, había algo de ilusión en que el estudio hubiera aprendido las lecciones del pasado.

El primer Inside Xbox parecía ser un paso atrás hacía esta meta. En el papel, la transmisión prometía ser el ‘Nintendo Direct’ de Xbox. La promesa explicita era que nos iba a mostrar la capacidad que tenía la consola, las mejoras que trae a la mesa y, principalmente, la razón por la que valía la pena emocionarse de nuevo al escuchar hablar de ella. Aquí, en lo personal, sentí que falló por completo.

Quizás el primer problema estuvo en centrar este primer Inside Xbox en juegos de terceros. Al ser la introducción al formato y además la muestra de la nueva consola, juegos como ‘Second Extintion’ o ‘Scarlet Nexus’ simplemente fallan en emocionar. Es cierto que Microsoft aclaró que en junio tendremos otra nueva transmisión, esta vez enfocada en los juegos de Microsoft Studios. Allí podremos ver más de ‘Halo’, ‘Hellblade’ y de otros títulos no mencionados pero que deben hacer parte del plan como ‘Forza’, ‘Ori’ o ‘Cuphead ‘. Pero, si este era el caso, quizás lo mejor hubiera sido esperar hasta junio.

La primera lección que Microsoft debería aprender de los Nintendo Direct es que siempre hay algún elemento para emocionarse. Aunque un 70% de los anuncios que Nintendo entrega emocionan a un nicho muy especifico o no son tan relevantes, la inclusión del anuncio de un personaje de ‘Super Smash’, el tráiler de un nuevo juego o DLC son razones suficientes para justificar su existencia.

El segundo error fatal estuvo en prometer que la transmisión demostraría la capacidad de la Xbox Series X. Porque, cuando se pone con esas palabras, lo que se espera son demos. En vez de eso, los tráileres que recibimos tenían un enfoque más cinematográfico y aunque aseguran que todo lo que se mostró son capturas del juego, no compramos una consola por escenas más bonitas, sino por mapas más detallados, menores tiempos de carga y un lag mucho menor. Y, sobre todo, las compramos por mejores juegos. Esto es lo que debería mostrar una transmisión que pretenda convencernos de invertir en una consola nueva.

Si sirve de consuelo, en este último punto las personas dentro de Xbox parecen tener claro en qué fallaron. Aaron Greenberg, cabeza de mercadeo para Xbox, reconoció que uno de los problemas fue un manejo pobre de expectativas

Had we not said anything & just shown May Inside Xbox show like we did last month, I suspect reactions might have been different. Clearly we set some wrong expectations & that’s on us. We appreciate all the feedback & can assure you we will take it all in & learn as a team. 🙏🏻💚

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 8, 2020