EA anuncia ‘Star Wars: Squadron’ después de filtración

En la mañana de este viernes la tienda de Microsoft filtró lo que muchos, de inmediato, reconocieron como la foto del próximo juego de EA inspirado en la franquicia de ‘Star Wars’. Pero parece que EA ya estaba preparada para anunciar el juego, incluso antes de la filtración. El Publisher anunció, a través de sus redes sociales, ‘Star Wars: Squadrons’.

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j

— EA Star Wars (@EAStarWars) June 12, 2020