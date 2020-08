¿El secreto para tener éxito con los clientes? ¡Talento!

Los clientes son la razón principal de cualquier compañía. Esta es una premisa que todos sabemos, conocemos y probablemente no tuvimos que repetir para memorizar. El secreto por supuesto está en tener una buena relación con él y responder a sus necesidades.

En la práctica, hay distintas teorías de cómo se puede tener una mejor relación con el cliente. Entre ellas respetar sus tiempos, entender sus necesidades, conectar más allá de lo laboral –pero mantener ciertos límites–. También, conocerlos y darles un servicio personalizado, hacer seguimiento y recordarles tus servicios aún cuando están en tiempos pausados o entre contratos. Estas son algunas de las recomendaciones, pero hay un secreto mucho más importante a tener en cuenta: el talento en el que pones al cuidado de tus clientes.

Sin importar cuánto trabajo pongas en desarrollar una relación con tu cliente, si tus colaboradores no son los adecuados, no saldrán adelante los proyectos y pondrás en peligro tu reputación. Es por esto que hacer un proceso de filtración adecuado para los empleados de tu empresa es tan importante, no solo necesitas unas personas que respondan de manera positiva a la cultura de la empresa, sino que también sepan atender a tus clientes de manera satisfactoria.

Para BairesDev, empresa líder en soluciones tecnológicas especializada en software outsourcing, la razón de su éxito es que contratan solo al ‘top 1%’. Esto quiere decir que su proceso para encontrar talento latinoaméricano es minucioso y depende de múltiples pruebas para firmar a uno de sus colaboradores. Con esta estrategia, la empresa hoy le presta sus servicios a clientes como Google, Rolls-Royce, Pinterest, EY, SiriusXM, Motorola y Viacom. Además, este año fue seleccionada por segundo año consecutivo por el ranking Inc. 5000, como una de las empresas con mayor crecimiento en Estados Unidos.

Encontrar al top 1% no es fácil, de hecho desde hace más de 10 años, BairesDev utiliza metodologías de trabajo inteligentes de última generación y herramientas avanzadas de colaboración. Esta estrategia permite que esté integrada por profesionales altamente calificados, sin importar su ubicación.

Talento: la clave es encontrarlo y alimentar su interés para que crezca

Aunque las estrategias de selección de talento para BairesDev pueden ser estrictas, funcionan en términos de completar proyectos y mantener sus clientes. Esto se demuestra en sus ingresos, que crecen año a año un 56% desde su creación. De hecho, los reclutadores de la empresa están en búsqueda de colaboradores nuevos constantemente –actualmente BairesDev tiene 300 búsquedas activas– , sus pruebas abarcan diferentes temas y se debe demostrar diferentes habilidades.

“Nuestras pruebas cubren un amplio rango de habilidades, queremos gente talentosa y multifacética. Por eso, durante las entrevistas tenemos retos cuantitativos y cualitativos que deben responderse. Además, entendemos que cultivar el talento necesita curiosidad, por eso apoyamos los múltiples intereses de nuestros equipos para que los desarrollen”, explica Nacho De Marco, CEO de BairesDev. De este modo, el equipo que se conforma para cada proyecto tiene las capacidades de llevar varias tareas a cabo, cumpliendo fechas de entrega y dentro del presupuesto establecido.

“Trabajar con algunas de las personas y obtener su experiencia y consejo es valioso. Especialmente, porque no siempre somos los mismos. Esto me ha enseñado a ser mucho más flexible, nuevas herramientas y métodos para realizar mi trabajo y a ser independiente incluso en un proyecto grupal”, asegura uno de los colaboradores latinoamericanos de la empresa. Además destaca que cada subconjunto tiene la libertad de ejecutar los proyectos de acuerdo a las necesidades del cliente, lo que les permite explorar su creatividad y a la vez adquirir conocimientos nuevos; a la vez que le pueden dar al cliente herramientas y soluciones personalizadas para su empresa.

La compañía, también, ofrece a sus clientes servicios de consultoría para que aprovechen mejor las herramientas digitales que tienen a su disposición. Los colaboradores experimentados de BairesDev crean un plan ejecutivo y asesoran para adoptar las herramientas, tecnologías y enfoque para llevarlo a cabo.

La empresa asegura que tiene un 93% de tasa de satisfacción a sus clientes y el 17% de sus nuevas alianzas llegan a través de referidos. Para entender que los atraía y mantenía leales a sus servicios, BairesDev creó su propia encuesta para medir la experiencia de los clientes y predecir su crecimiento, conocido como Net Promoter Score (NPS, por sus siglas en inglés) en el 2019. En esta, sus clientes calificaron su experiencia con 8 puntos de 10.

Finalmente, durante la pandemia, la empresa ha mantenido sus operaciones en completa normalidad. BairesDev tiene en su constitución el teletrabajo desde sus inicios así que sus dinámicas no han cambiado por la emergencia sanitaria, lo que les permitió responder de manera segura y rápida a las necesidades de sus clientes cuando en sus países llegó la cuarentena y ayudarles a afrontar la nueva realidad; especialmente a aquellas compañías que tenían una fuerte cultura tradicional.

