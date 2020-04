Talento latino trabaja con Inteligencia Artificial para guiar barcos de carga

María Gandica es ingeniera de sistemas especializada en el manejo de bases de datos. Le apasiona ser ingeniera de datos y trabaja para Bearing AI desde hace siete meses, una compañía que utiliza inteligencia artificial para reducir el gasto de combustible en los barcos de carga.

Lo que hace María es elegir las rutas que, según los datos que ha recogido, serían las ideales para reducir el consumo de combustible en los barcos. María le dice al barco por dónde debe ir. Luego, el modelo de machine learning que usa la empresa valida las rutas y selecciona la más óptima.

Al principio tenía dudas con el proyecto porque es una empresa pequeña y aún tenían que decidir muchas cosas. Además, tenía un poco de miedo porque no estaba segura si podía con el trabajo, pero “me emocioné cuando me explicaron el reto técnico”, comentó. Después de definir las herramientas con las que iban a trabajar y de recoger todos los datos que les dieron las empresas marítimas, probaron si el modelo de machine learning que tenían era en realidad acertado.

En esa fase uno de las pruebas lo que hacían era tomar los datos de las rutas que ya había hecho una empresa, sin ver el gasto del combustible, y pasarlo por el modelo. Cuando tenían los resultados, los comparaban con la realidad y se dieron cuenta que el modelo en realidad era bastante acertado.

En febrero comenzaron las pruebas de campo y según María todo ha salido bien. “Se siente bastante presión por elegir la ruta y que esté bien construida. Todo tiene que estar validado: tiempos, distancias, los datos geográficos y los factores como el clima o el peligro de algunas zonas en que puede haber piratería”, aseguró.

Esta venezolana de 29 años trabaja en Medellín junto con los otros dos ingenieros de la compañía: Luis Bermúdez, encargado de la infraestructura, y Camilo Santa, ingeniero especializado en machine learning, ambos paisas. El resto del equipo está en Estados Unidos: Dylan Keil, CEO y cofundador de la empresa, y David Zhan Liu, cofundador e ingeniero en jefe.

Bearing AI es una de las startups que ha salido de AI Fund, un «taller de startups» donde se generan ideas de negocios, se validan en el mercado y se construyen los prototipos. De hecho, AI Fund es un fondo creado por Andrew Ng, uno de los líderes en Inteligencia Artificial en el mundo.

María es la única mujer en los equipos de ingeniería que hay en la oficina de AI Fund en Medellín, se muestra emocionada porque además de que el proyecto tiene mucho potencial, ayuda con el medio ambiente (por la reducción en el gasto de combustible). «Me parece muy chévere que ya hay mucha gente interesada en un producto que ni siquiera se ha terminado», dijo. Lo que espera es que la empresa empiece a crecer y cuente con un gran equipo de ingeniería.

