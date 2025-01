“No tenemos que seguir a nadie, es hora de liderar”: Liang Wefeng, creador de DeepSeek

En las últimas horas ha surgido un nuevo nombre el mundo de la inteligencia artificial que ha eclipsado a grandes compañías como OpenAI. Se trata de DeepSeek, la plataforma china que está desafiando incluso a gigantes como ChatGPT. Detrás de este avance se encuentra Liang Wenfeng, un visionario emprendedor chino que está redefiniendo los límites de la IA.

Los inicios de Liang Wenfeng

Liang Wenfeng nació en 1985 en la provincia de Guangdong, China, una región conocida por su pujante industria tecnológica. Desde joven, mostró un interés especial por la tecnología y la automatización, lo que lo llevó a estudiar electrónica en la Universidad de Zhejiang, una de las instituciones más prestigiosas del país. Durante su etapa universitaria, se especializó en visión artificial y comenzó a explorar aplicaciones de inteligencia artificial en el análisis de datos y la automatización de procesos.

En 2015, Liang cofundó High-Flyer Quant, un fondo de cobertura basado en inteligencia artificial. Este proyecto utilizaba modelos de aprendizaje automático para optimizar estrategias de inversión, posicionándose como una de las primeras empresas chinas en integrar IA en el mundo financiero. El éxito de High-Flyer Quant le permitió a Liang acumular recursos y experiencia, que luego serían esenciales para su mayor logro: DeepSeek.

Fue en 2023 cuando Liang fundó DeepSeek con la ambición de llevar la inteligencia artificial a un público global. A diferencia de otras plataformas de IA, DeepSeek se enfocó en ser eficiente y accesible, ofreciendo servicios de API a costos significativamente más bajos que sus competidores.

La innovación detrás de DeepSeek

Uno de los aspectos que ha capturado la atención global es la rapidez y eficiencia con la que DeepSeek desarrolló su modelo de IA V3. En tan solo dos meses y con un presupuesto de menos de 6 millones de dólares, DeepSeek logró lo que a otras empresas les habría tomado años. Esto fue posible gracias al uso de procesadores H800 de Nvidia, diseñados específicamente para el mercado chino.

El modelo V3 no solo es técnicamente impresionante, sino que también ofrece capacidades avanzadas como:

Navegación en tiempo real para proporcionar información actualizada.

Procesamiento de datos complejos en segundos.

Un diseño de código abierto, lo que permite que desarrolladores de todo el mundo lo personalicen.

Estas características han posicionado a DeepSeek como una herramienta imprescindible para empresas y usuarios individuales, superando incluso a ChatGPT en términos de descargas en la App Store.

Reconocimiento y retos

El impacto de DeepSeek ha sido tan significativo que Liang Wenfeng ha captado la atención del gobierno chino. En 2025, participó en una reunión con el primer ministro Li Qiang, destacando la importancia de la IA para el desarrollo tecnológico del país.

Sin embargo, el camino no ha estado libre de desafíos. DeepSeek ha enfrentado críticas por posibles censuras en temas políticamente sensibles, una práctica que ha generado controversia sobre la transparencia y libertad de la inteligencia artificial desarrollada en China. Liang, por su parte, ha defendido la originalidad y autonomía de la IA china como un paso esencial para competir con las grandes potencias tecnológicas como Estados Unidos.

Tal y como él mismo explicó en una reciente entrevista con The China Academy, el objetivo actual de DeepSeek es “participar en la innovación global”, no enriquecerse. “Las empresas chinas se han acostumbrado a aprovechar innovaciones tecnológicas desarrolladas en otros lugares y monetizarlas a través de aplicaciones, pero esto no es sostenible”, agregó.

“Eso se acabó, no tenemos que seguir a nadie, es hora de liderar. Esta vez nuestro objetivo no son las ganancias rápidas, sino avanzar en la frontera tecnológica para impulsar el crecimiento del ecosistema. China debe pasar gradualmente de ser un beneficiario a un contribuyente, en lugar de seguir aprovechándose de los avances de otros. Creemos que la inteligencia artificial de China no puede seguir siendo un seguidor para siempre”, comentó en la entrevista el empresario.

El impacto global de Liang Wenfeng

Liang Wenfeng no solo está transformando la industria tecnológica en China, sino que también está dejando una huella a nivel global. Su enfoque en hacer la IA accesible y eficiente está democratizando el uso de esta tecnología, permitiendo que empresas y usuarios individuales aprovechen herramientas que antes eran exclusivas de grandes corporaciones.

