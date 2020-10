Mi historia en Holberton: aprender a hablar con las máquinas

Hace un mes, cuando empezaba a estudiar en Holberton School, el diario The Guardian publicó su primer artículo escrito por una máquina. Los periodistas del diario británico le pidieron a GPT-3, el nuevo y poderoso generador de lenguaje de OpenAI, que escribiera un ensayo desde cero. Su tarea era tratar de convencer al lector de que los robots vienen en paz.

Este tipo de tecnologías son las que me llevaron inevitablemente a hacer una parada en mi camino periodístico y explorar la programación. Desde hace tiempo he sentido la necesidad de saber de qué maneras entrenamos este tipo de tecnologías. Si es que escribir código es 80 % creatividad, según dice mi tutor en Holberton, entonces las ideas humanas se plasmarían allí del mismo modo que podemos escribir un artículo periodístico. ¿Cuáles ideas se priorizarán?, ¿Qué tipos de sesgos les enseñaremos? Esas preguntas me han conectado con el interés por programar.

Aprender a usar las máquinas de una nueva manera

Ninguna de las tecnologías como GPT-3 se ha creado en soledad. Y para un futuro próximo, y también lejano, será importante que los que estamos en humanidades las entendamos.

En Holberton, empezamos a aprender con el lenguaje de programación C, considerado de bajo nivel. Esto puede ser algo intimidante, pero a la vez fascinante. “Bajo nivel” no es una manera despectiva de referirse a este, más bien quiere indicar lo cerca que está el lenguaje de las máquinas: el binario. Es tan eficiente y ligero que incluso es común su uso en misiones espaciales, como la del ‘Curiosity’ que llegó a Marte en 2012. Unas 500.000 líneas de código de esta recordada misión se hicieron con este lenguaje.



A un mes de la experiencia voy un poco más lento que otros, pero lo que propone la escuela es ir a su propio ritmo. Ver las notas en bajo es preocupante porque la mayoría de los holbies, como nos llamamos los participantes de la academia, fuimos educados en el sistema tradicional, donde solo se preocupan por los resultados y no por el proceso. Sin embargo, hace poco en una charla de Julien Barbier, uno de los fundadores de la escuela, nos recordó que un proceso de aprendizaje contemporáneo va más allá de las notas.

Los primeros 30 minutos de su charla sobre punteros, un tema espinoso para aprendices de C, decidió invertirlos y reenfocar la idea –tal vez producida por las expectativas de la sociedad– de ser el mejor. “A mí también me gustan las competencias”, dijo, “pero eso es otro contexto, acá buscamos que se alcancen las metas personales y a largo plazo”. Cuando un nuevo concepto sea difícil “look at the big picture”, dijo, siempre hablando en inglés. “Lo importante no es ser los mejores, lo clave es aprender, entender y tal vez para algunos proveer a sus familias”.

Julien habló de los valores personales y de lo que nos importa: cómo el cerebro se ha estudiado a sí mismo. Los neurocientíficos saben que el aprendizaje está anclado a las emociones, a lo que nos sentimos conectados. Por lo que es importante explorar para qué programar y darles instrucciones a las máquinas. En medio de ello, también acelerará el proceso explicar a otros lo aprendido, como proponía Richard Feynman.

Este mes ha sido un reto intelectual y emocional, nunca había tocado una terminal. En próximos artículos compartiré algunas de las experiencias de una recién iniciada periodista, ahora programadora, al sumergirse en este mundo.

Imagen: Boskampi (Vía Pixabay).

*Periodista científica formada en El Colombiano y El Espectador. Investigadora y curiosa. Estudiante del lenguaje de las máquinas en Holberton School.

