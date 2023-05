“Me fui (Google) para poder hablar sobre los peligros de la IA”: ‘padrino de IA’, Geoffrey Hinton

Geoffrey Hinton, pionero de la inteligencia artificial y quien estaba vinculado a Google, aclaró que su salida del gigante tecnológico fue para poder hablar de los posible peligros de esta tecnología y no como lo insinuaron algunos medios de que renunció para poder criticar a Google. ¿Qué más dijo?

A través de su cuenta de Twitter el científico informático que renunció a Google, explicó que su decisión estuvo impulsada con el objetivo de “poder hablar sobre los peligros de la IA sin considerar cómo afecta esto a Google”, además aclaró que el buscador más grande del mundo “ha actuado de forma muy responsable” frente al ‘boom de las IA’.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.

