Los 10 lenguajes de programación más demandados en 2023

2023 se perfila como un año complicado para el segmento de tecnología. Despidos masivos y grandes compañías anunciando que reducen la búsqueda de talento. Parece un panorama diferente al de hace algunos años y en estos momentos incluso los mejores desarrolladores deben saber cómo vender sus talentos a los reclutadores. Por ejemplo, un elemento que puede ayudar en la búsqueda de un nuevo empleo es estar al tanto de los lenguajes de programación más demandados en 2023.

Aunque la prioridad puede cambiar de región y enfoque Coding Dojo y la comunidad de programación TIOBE, un programa de entrenamiento para programadores, reveló esta semana un estudio sobre los 10 lenguajes de programación que más están buscando los reclutadores en 2023. La información fue obtenida al analizar las ofertas de trabajo en LinkedIn.

¿Cuáles son los lenguajes de programación más populares entonces?

Python sigue reinando, pero C crece

Para sorpresa de todos Python sigue siento el lenguaje con mayor demanda en 2023 con 68.534 ofertas en 2022. Considerando la universalidad de su aplicación y el hecho de que cada vez más plataformas. Otra razón puede estar simplemente en que se trata de un leguaje con mucha oferta de programadores el ser uno de los más accesibles.

El segundo lo ocupa SQL, con 57,971 ofertas en 2022, que cada día toma mayor relevancia debido a la cantidad de datos que permite manejar y la capacidad para analizar esta información que ofrece.

Pero la sorpresa sigue siendo el crecimiento de C que para 2023 ocupa el quinto lugar en la lista (35,702 ofertas de trabajo). La popularidad de C se debe a la ‘economía de código’ que ofrece. C++ le sigue de cerca y poco a poco aumenta más su relevancia (35,281 ofertas de trabajo), principalmente porque permite todos los requerimientos de C, con la ventaja adicional de poder escribir a una mayor escala.

1- Python: 68,534 ofertas de trabajo.

2- SQL: 57,971 ofertas de trabajo.

3- Java: 57,236 ofertas de trabajo.

4- JavaScript: 48,041 ofertas de trabajo.

5- C: 35,702 ofertas de trabajo.

6- C++: 35,281 ofertas de trabajo.

7- Go: 32,503 ofertas de trabajo.

8C#: 29,084 ofertas de trabajo.

Assembly: 14,866 ofertas de trabajo.

MATLAB: 8,504 ofertas de trabajo.

Imágenes: Foto de luis gomes