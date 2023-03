Lizbeth Plaza: ciberseguridad, empoderamiento y flamenco

Tuve el placer de conversar con Lizbeth Plaza, una mujer TIC al 100%. Lizbeth es una experta en temas de ciberseguridad y de empoderamiento de los equipos. Lo primero que me dijo es que tiene seis roles en su vida. Me encantó que me los enumerara con una sonrisa porque en realidad, los roles necesitan verse, decirse, contarse y contabilizarse. Lizbeth es, según sus propias palabras: “Hija, hermana, prima, tía, esposa y amiga, apasionada por temas de ciberseguridad, el liderazgo, el empoderamiento…” y después de una carcajada me cuenta que también le gusta el baile y que bailó flamenco por más de 20 años.

Con esos sombreros, roles, en mente conversamos sobre el tema de la ciberseguridad. Lizbeth ha pasado por varios cargos en distintas empresas de desarrollo de software, vendiendo y mostrando (y volviendo a mostrar) la importancia de la ciberseguridad para los negocios. Hoy en día se desempeña como directora de desarrollo de negocios B2B para Fortinet, una firma de ciberseguridad.

Ese conocimiento de la industria del software y especialmente del software de ciberseguridad la llevó a cofundar WOMCY. Latin American Women in Cybersecurity. Esta es una organización que busca promover e impulsar la participación femenina en los asuntos relacionados con la prevención de delitos digitales. Womcy cuenta con programas de capacitación en temas de seguridad digital para seis audiencias distintas incluyendo estudiantes, profesionales y empresas. La misión de Womcy es formar mujeres en competencias digitales claves para cerrar la brecha de talento en esta área en especial.

Del cierre de la brecha de talento digital en los asuntos de ciberseguridad pasamos al tema del empoderamiento como una capacidad que podemos mejorar para desempeñar mejor nuestros roles en la vida. En efecto, Lizbeth está convencida que el empoderamiento debe ser de todas las personas. Por eso desde hace tres meses Lizbeth es facilitadora del taller #IamRemarkable que puede traducirse al español como Soy Sobresaliente.

Estos talleres ideados y administrados por Google buscan que las personas que participen rompan sus propias barreras y logren objetivos más ambiciosos. Al respecto Lizbeth dice: “es un taller que te permite trabajar mucho, lo que es el síndrome del impostor y los techos de cristal.”

En efecto, y tal como lo anota Lizbeth, uno de los temas críticos para que más mujeres accedan a cargos más altos o puedan incrementar la rentabilidad de sus propios negocios es hablar abiertamente de los logros.

Lizbeth aplica lo que predica. Durante casi una hora hablamos de sus logros, de su recorrido por el mundo de la ciberseguridad y de cómo su trabajo ayuda a las empresas a evitar caer en el cibercrimen. Nuestra conversación no podía terminar sin pedirle algunos trucos para que evitemos ser víctimas.

Tres trucos clave de Lizbeth Plaza para ciberseguridad

1- Confirmar antes de abrir o de dar clic. Siempre que nos llegue un vínculo vía mensaje de texto o por un correo de texto con la persona que envió la comunicación.

2- Usar doble autenticación para acceder a las redes sociales. Es decir, ponerle “clave doble” al acceso. Por ejemplo, usar el correo electrónico y una vez se autentica el correo electrónico en la aplicación, esta solicita un código.

3- Aprender sobre cómo prevenir ataques. Aprender sobre cómo funcionan las aplicaciones y el software que usamos todos los días.

Imágenes: WOMCY.