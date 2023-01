Las nuevas tecnologías y perspectiva social serán claves para la educación del futuro

Aunque se han presentado algunas rivalidades entre la educación y la tecnología, existen cientos de beneficios que han traído las nuevas tecnologías a la educación superior y a la sociedad en general. Este fue uno de los temas del Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) 2023.

En el Congreso, organizado por el Institute for the Future of Education del Tecnologías de Monterrey, se habló sobre la necesidad de ver la nueva “anormalidad” tras la pandemia, con una nueva mentalidad de crecimiento. Lo ideal, según Gary Bolles, Presidente para el Futuo del Trabajo en Singularity University, quien también fue ponente en el congreso, es adquirir nuevas habilitadas blandas. Principalmente, los trabajadores deberían poseer las habilidades blandas para ser: solucionadores de problemas, adaptativos, creativos y empáticos. Estas se complementan con herramientas, que consisten en técnicas y tecnologías (realidad virtual, realidad aumentada).

Por supuesto, las universidades cumplen un papel importante en este aprendizaje, por lo que tienen la misión de buscar las vías para desarrollar esa mentalidad, habilidades y herramientas en los estudiantes. Los alumnos deberían culminar sus estudios con las bases necesarias para enfrentarse al cambio exponencial y abrir el panorama para que crean que pueden hacer mayor impacto y convertirse en catalizadores del cambio.

Cheryl Regehr, Rectora y Vicepresidenta de la Universidad de Toronto; Vincent J. Del Cansino, Rector y Vicepresidente Sénior de Asuntos Académicos de la Universidad Estatal de San José expusieron sus ideas sobre el papel de las universidades en la sociedad. Los ponentes coincidieron en que el cambio exponencial es una nueva normalidad y las universidades deben pasar por un cambio revolucionario para enfrentar al mundo cambiante.

“Tenemos que volver a nuestras responsabilidades iniciales, que son servir a la sociedad, apoyar a nuestros alumnos y ser un lugar que promueva el debate y permita la libertad de expresión”, expresó Regehr. Por su parte, Del Cansino opinó que el reto de las universidades es encontrar a los alumnos donde estén, instruir en alfabetismo digital a profesores y sociedad en general, ser más inclusivos e invertir constantemente en nuevos proyectos.

Por otro, lado Rhonda L. Lenton, Presidenta y Vicecanciller de la Universidad de York, habló sobre la educación en línea junto a José Escamilla, Director Asociado del Institute for the Future of Education del Tec de Monterrey. Ambos platicaron sobre dos temas principales: las ventajas de la educación en línea y cómo ésta favorece la internacionalización. Lenton comentó que, en el caso de su universidad, la modalidad en línea dio acceso a la educación de más personas en lugares distantes, como los refugiados en Kenia. Ahora el reto es mejorar este tipo de aprendizaje.

Añadió que la internacionalización de forma virtual maximiza el impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que favorece la diversidad, la equidad y la inclusión, anima a colaborar y co-diseñar proyectos. Para ello es necesario incentivar a los profesores con inversión en proyectos de investigación, así como forjar alianzas entre universidades. La internacionalización y la colaboración en línea ayuda a derribar las barreras culturales y crea nuevas formas de entendimiento, concluyeron los ponentes.

Los conferenciantes estuvieron de acuerdo en que es indispensable la preparación de los docentes, mejorar sus capacidades en aprovechamiento de la tecnología y educación a lo largo de la vida. También es importante enfrentar los desafíos de la educación superior en América Latina y el Caribe, que consisten en hacerla accesible e igualitaria, mejorar los modelos de educación híbrida, así como promover las certificaciones y las microcredenciales.

Imagen: Pixabay vía Pexels