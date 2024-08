La inteligencia artificial que busca salvar a los agricultores colombianos

Así como la inteligencia artificial (IA) está beneficiando a empresarios con la automatización de labores y a estudiantes con la resolución de tareas, también se está integrando a otras áreas como el sector agroindustrial del país. Sinnetic, fima colombiana de IA, investigación y análisis de datos, acaba de crear una IA que le permite al agricultor conocer el resultado productivo del ciclo de sus cultivos.

Algunos de los inconvenientes a los que se enfrentan los agricultores con sus cultivos es el no alcanzar las propiedades que exige la industria: papas que no sean dulces, melones jugosos, fresas rojas, etc. Esto muchas veces no se logra con los conocimientos del humano sobre el campo, pero ahora es trabajo fácil para la inteligencia artificial (IA) creada por Sinnetic.

El nuevo sistema, que aún no ha sido bautizado, permite al agricultor conocer la producción de su cultivo, basado en las decisiones, aplicaciones, dosis y demás cuidados que ha realizado sobre su cultivo. De esta manera, los campesinos podrán vender mucho mejor sus cultivos, acatando las necesidades del mercado.

¿Qué puede hacer la IA por el agricultor?

Juan, un agricultor de papa, vende su producción a las grandes empresas que producen papas de paquete. Juan, a pesar de tener unas papas bellas, grandes y sin gusanos, está frustrado porque su producto tiene altos niveles de azúcar y el comprador no compra esa papa porque al fritarla se carameliza y se negrea. ¿Qué hago para que mi papa sea menos dulce? Se pregunta Juan.

Santiago, es un productor de melón, y pese a tener los más grandes y sanos, el nivel de azúcar de sus melones es muy bajo y en el mercado internacional no compran melones bajos en azúcar. ¿Cómo elevar el azúcar del melón? se cuestiona Santiago.

Como Santiago y Juan, muchos agricultores ven como el precio de sus cosechas es penalizado por el comprador debido a que el producto final carece o excede alguna propiedad que no suele estar bajo su control.

La inteligencia artificial producida por SINNETIC, permite al agricultor simular cómo las labores, productos y dosis de agroquímicos, nutrición del cultivo, etc., impactan la producción y facilita la simulación de productividad y calidad de la cosecha.

Gabriel Contreras, consultor en machine learning de SINNETIC, señala: “estamos orgullosos de cómo nuestra IA puede transformar la producción de alimentos, optimizando la calidad y reduciendo el desperdicio. Esta tecnología no solo es capaz de mejorar la rentabilidad, sino ayudar a minimizar las pérdidas, haciendo la producción de alimentos más eficiente y sostenible”.

¿Cómo funciona?

El desarrollo de esta tecnología fue posible tras establecer paneles agrícolas que evalúan todo el ciclo de cultivo, explorando desde antes de la siembra hasta la cosecha ,aquellos blancos biológicos que amenazan el cultivo, aplicaciones, dosis, secuencias de trabajo etc.

En la actualidad, el algoritmo se ha desarrollado con base a pruebas en banano, melón y papa. La empresa se encuentra haciendo pruebas en arroz, caña y palma. Se espera en el mediano plazo poder orientar a los productores a tomar decisiones acertadas en sus cultivos vía simulación e inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a esta tecnología?

En la actualidad, SINNETIC negocia con los principales productores, ingenieros, molinos y asociaciones de agricultores para hacer accesible la tecnología a gran escala en los cultivos donde ya está estandarizada.

Imagen: Prince Abid