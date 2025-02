OpenAI no da tregua, ahora su buscador estará disponible sin necesidad de registro, al estilo de Google

OpenAI sigue marcando el ritmo en el desarrollo de inteligencia artificial y ahora ha dado un paso estratégico para ampliar el acceso a su buscador; cualquier usuario puede utilizarlo sin necesidad de registrarse. Desde la plataforma chatgpt.com, es posible hacer consultas y recibir respuestas estructuradas sin necesidad de una cuenta. Esta medida busca facilitar la adopción de la tecnología y atraer a más usuarios que aún no han experimentado con la IA de OpenAI.

A diferencia de Google y otros motores de búsqueda tradicionales, el buscador de ChatGPT no se limita a listar enlaces, sino que proporciona respuestas organizadas y comprensibles basadas en información actualizada. El sistema decide automáticamente cuándo es necesario recurrir a fuentes en la web y permite búsquedas manuales con un botón ubicado debajo de la barra de texto.

Este modelo de búsqueda plantea un cambio en la forma en que los usuarios interactúan con la información en internet. En lugar de explorar múltiples páginas para encontrar la respuesta deseada, ChatGPT ofrece un resumen directo y fundamentado. Esta tendencia ya ha sido explorada por plataformas como Perplexity AI, que han captado la atención de usuarios que buscan respuestas más rápidas y precisas.

ChatGPT search is now available to everyone on https://t.co/nYW5KO1aIg — no sign up required. pic.twitter.com/VElT7cxxjZ

— OpenAI (@OpenAI) February 5, 2025