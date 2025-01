La nueva función de ChatGPT te permite gestionar tareas y recordatorios como Siri o Alexa

OpenAI lanzó una nueva funcionalidad en beta llamada “Tasks”, una herramienta que permite a los usuarios de ChatGPT programar y automatizar acciones futuras. Esta actualización es un avance en el uso de asistentes virtuales, un espacio tradicionalmente dominado por gigantes como Apple con Siri y Amazon con Alexa. Con Tasks, los usuarios ahora pueden pedirle a ChatGPT que se encargue de tareas recurrentes o recordatorios específicos, facilitando la gestión del día a día.

La nueva funcionalidad permite establecer recordatorios puntuales o programar acciones repetitivas, como recibir un resumen semanal de noticias, obtener un pronóstico meteorológico diario o incluso recibir una rutina de ejercicio personalizada cada mañana.

Además, Tasks ofrece la posibilidad de gestionar tareas de manera centralizada, lo que significa que los usuarios podrán crear, modificar o cancelar tareas en cualquier momento desde una nueva sección disponible en el perfil del usuario en la versión web de ChatGPT.

Disponible inicialmente para los usuarios de los planes Plus, Pro y Teams, esta nueva herramienta se encuentra en una fase de prueba y estará accesible solo en la versión web por el momento.

La expansión a otros dispositivos y usuarios será gradual, conforme se afinen los detalles de la funcionalidad. Para utilizar Tasks, basta con seleccionar el modelo “GPT-4 con tareas programadas” y especificar tanto la tarea como el horario en el que debe ejecutarse.

Today we’re rolling out a beta version of tasks—a new way to ask ChatGPT to do things for you at a future time.

Whether it’s one-time reminders or recurring actions, tell ChatGPT what you need and when, and it will automatically take care of it. pic.twitter.com/7lgvsPehHv

— OpenAI (@OpenAI) January 14, 2025