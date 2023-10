¿Cine colombiano impactado por la IA? Esto opina joven guionista y realizadora

La guionista y realizadora colombiana, Luisa Muñoz, nos compartió parte de sus experiencias como escritora de historias para televisión pública, donde ya ha ganado varios premios. También nos habló del impacto que podría tener la inteligencia artificial en la industria nacional, si no se prepara una legislación que proteja a los cineastas que se están abriendo camino. Entrevista exclusiva para Enter.co.



Cabe recordar que en marzo del año pasado se estrenó la primera película de la historia escrita por una inteligencia artificial, ‘The Diary of Sisyphus’. Su guión fue elaborado por la tecnología GPT-NEO, dándole indicaciones sobre la sinopsis, la línea argumental y las escenas que se querían incluir; con la excepción del monólogo que sirve para dar introducción a todo.

Y precisamente hace tres semanas, los líderes del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) votaron de manera unánime para autorizar a sus miembros a volver al trabajo, tras una huelga de meses que paralizó el sector. El acuerdo tentativo fue alcanzado por los negociadores sindicales con los estudios de Hollywood y los servicios de streaming.

Sobre estos temas, y especialmente enfocando la cinematografía colombiana, consultamos a Luisa Muñoz, una joven realizadora y guionista bogotana que ha escrito, dirigido y producido mini series como El Paraíso (comedia negra ganadora de MinTic 2021), Ciudadanos (documental para Canal Capital) y el cortometraje de fantasía, RockLab (serie animada para niños de divulgación científica 2022).

Luisa, cineasta de la Universidad Nacional de Colombia, cree que el impacto de la IA en la realización audiovisual de nuestro país, no se ha sentido: «Yo siento que en Colombia donde la industria es tan incipiente, el impacto de la inteligencia artificial en la cinematografía no ha sido tan grave. Yo que soy guionista, no es muy común trabajar en cuartos de guionistas en todos los proyectos, generalmente uno solo es el que escribe».

Sobre la tecnología en la elaboración de textos para cine afirma: «Lo que ha venido haciendo la IA en términos de guiones es que en vez de tener cuartos de guionistas, solo tienen dos y el resto de escritores se reemplaza con inteligencia artificial. En Colombia el impacto no ha sido tan terrible pero la industria audiovisual nos es tan fuerte, no tenemos industria realmente».

Sobre la huelga del WGA, explica: «En el caso de Estados Unidos pues claro que el impacto es súper fuerte porque se ha disminuido el número de personas que trabajan en proyectos porque han sido reemplazadas por máquinas autómatas. Supongo que eso va a seguir pasando y lo que se está peleando con el paro de guionistas y de actores, es que esas herramientas imposibles de frenar, estén en manos de los creativos que están a cargo de los productores».

Para la guionista colombiana, «las IAs deberían ser una herramienta para los propios guionistas y no un atajo de productores y directores. Además que los rostros y voces de los actores no sean usados, reemplazados o reproducidos a partir de estas tecnologías. Es posible parar el avance de la IA en el cine pero si hay que establecer legislaciones que permitan que la gente que trabaje en esto no se vea perjudicada».

Desde su punto de vista «la inteligencia artificial no arroja grandes resultados en los guiones, puede que en un futuro ayude a solucionar historias. Me daría pereza utilizarla porque a mi me gusta escribir pero supongo que por curiosidad lo haría.»

Actualmente Luisa Muñoz se encuentra rodando en el Cañón del Chicamocha otra comedia negra que involucra a una pareja que se acaba de casar y que vive dificultades camino a su luna de miel.