4 libros que todos deberíamos leer sobre IA: impacto, capitalismo de vigilancia y ética

Con la llegada vertiginosa de la inteligencia artificial (IA), ha habido poco espacio para reflexionar sobre lo que implica esta tecnología en el día a día de la humanidad. No hemos pasado del asombro, y sí estamos en un estado de adormecimiento, en donde aún no hemos tomado conciencia de todo lo que pueden llegar a hacer. Por esto, en ENTER.CO te queremos recomendar cuatro libros para comprender no sólo en términos conceptuales la palabra ‘inteligencia artificial’, sino las posibles repercusiones políticas, sociales y económicas en el planeta.

Consultamos a Alberto Delgado, profesor de la Universidad Nacional con doctorado en inteligencia artificial y redes neuronales recurrentes aplicadas, de la Universidad de Reading, Inglaterra, para que nos orientara sobre los textos que todos deberíamos leer a raiz del ‘boom’ de las IA.

Atlas de inteligencia artificial (Poder, política y costos planetarios)

Para Delgado este libro, de la autora Kate Crawford, académica y especialista en las implicaciones sociales y políticas de la inteligencia artificial, explica todo lo que hay alrededor de la IA, no sólo en términos de exitosas aplicaciones.

Durante 20 años Crawford, su trabajo se ha centrado en comprender los sistemas de datos a gran escala, el aprendizaje automático y la IA en los contextos más amplios de la historia, la política, el trabajo y el medio ambiente.

Sobre el libro, “Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence”, podemos decir que fue nombrado uno de los mejores libros sobre tecnología en 2021 por el Financial Times.

Este texto revela “cómo las redes globales que sustentan la tecnología de IA están dañando el medio ambiente, afianzando la desigualdad e impulsando un cambio hacia una gobernanza antidemocrática”.

Así mismo, promete que a cada lector lo llevará por un viaje de los sitios mineros, las fábricas y las vastas colecciones de datos necesarias para que la IA «funcione», revelando poderosamente dónde nos están fallando y qué se debe hacer.

La era del capitalismo de la vigilancia

Sobre este libro, el catedrático de la UNAL, explica que su autora, Shoshana Zuboff, profesora emérita Charles Edward Wilson en la Escuela de Negocios de Harvard, “muestra una nueva economía donde la vigilancia, perfilamiento y manipulación destruye nuestra privacidad y nos convierte en consumidores programados”.

Zuboff, señala que durante el siglo XX las luchas estuvieron enfocadas en el capital industrial y el trabajo, ahora en el siglo XXI, las luchas del poder están focalizadas en el capital de vigilancia enfrentado a la totalidad de las “sociedades en una batalla incruenta por el poder y las ganancias tan violentas como cualquiera que haya visto el mundo”.

El libro explica que la amenaza está en una “arquitectura digital omnipresente: un «Gran Otro» que opera en función de los intereses del capital de la vigilancia. El exhaustivo y turbador análisis de Zuboff pone al descubierto las amenazas a las que se enfrenta la sociedad del siglo XXI.

Ética de la inteligencia artificial y Filosofía política de la inteligencia artificial

Estos dos libros son del autor Mark Coeckelbergh, doctor de la Universidad de Birmingham y profesor de filosofía de medios y tecnología en el departamento de filosofía de la Universidad de Viena desde 2015.

Sobre ‘Ética de la inteligencia artificial’, Coeckelbergh explica que describe “narrativas de IA influyentes, que van desde el monstruo de Frankenstein hasta el transhumanismo y la singularidad tecnológica”.

El texto explora debates filosóficos relevantes: preguntas sobre las diferencias fundamentales entre humanos y máquinas y debates sobre el estado moral de la IA. Así mismo explica la tecnología de la IA, describe diferentes enfoques y se centra en el aprendizaje automático y la ciencia de datos.

En tanto a ‘Filosofía política de la inteligencia artificial’, el autor señala que el libro pretende mostrar “cómo las tecnologías emergentes de IA ya afectan varios temas políticos: desde la justicia y la discriminación hasta la democracia y la vigilancia”.

El libro, aunque está dirigido a estudiantes y académicos en filosofía de la tecnología y filosofía política, así como a desarrolladores tecnológicos, líderes en innovación y responsables políticos, también es digerible para cualquier persona interesada en el impacto de la tecnología en la sociedad.

