5 plugins con los que puedes hacer de ChatGPT una herramienta más poderosa

Desde que ChatGPT llegó a la internet a finales del año pasado ha logrado simplificar miles de trabajos digitales. Aunque para algunos esto supone una amenaza, también puede ser un gran aliado a la hora de realizar diferentes labores. Ahora imagina lo poderosa que puede llegar a ser con plugins.

Hace un tiempo, los de OpenAI habilitaron varios plugins que pueden instalar los usuarios para desarrollar aún más trabajos. Por ejemplo, podrás pedirle a ChatGPT que te resuma un documento, incluso que lo lea en voz alta para ti. Sin más preámbulos, te dejamos 5 plugins que puedes instalar para facilitar tu vida.

PlaylistAI

Si eres amante de la música y estás en constante búsqueda de nuevos artistas y canciones, esta herramienta es la adecuada para ti. Con este plugin instalado puedes pedirle a ChatGPT que te cree una lista de reproducción con las canciones, géneros y artistas que desees. Por ejemplo, puedes pedirle que realice un listado con todas la bandas sonoras de películas que han ganado un Oscar. La herramienta te dará un listado con las canciones en cuestión de segundos. Lo mejor es que podrás encontrar un enlace que te llevará directamente a la playlist en Spotify creada exclusivamente para ti.

Chat with pdf

Con este plugin podrás pedirle a ChatGPT que haga lo que desees con un PDF. Por ejemplo, podrás subir un PDF sobre la creación de un ensayo poético y posteriormente pedirle al chat que te deje el paso a paso para la construcción de un texto de este estilo. En concreto, podrás realizar las preguntas que desees sobre el documento que le suministres a la herramienta.

One Word Domain

Este plugin está diseñado para aquellos emprendedores y empresarios que están pensando en desarrollar su propia página web. Para eso, primero debes comprar un dominio que esté disponible y que se ajuste a tus necesidades. One Word Domain te ayudará a buscar los dominios que estén en venta y que pueden funcionar para tu negocio. Por ejemplo, puedes pedirle que busque un dominio para una peluquería canina y en cuestión de segundos te dejará un listado con los dominios disponibles.

Link Reader

Este plugin es muy similar al de Chat with PDF, la diferencia es que no solo podrás subir archivos PDF para hacer las preguntas que desees, sino que también podrás dejar links, documentos, etc. El funcionamiento es el mismo: subes el archivo o el link y le pides que te resuma o te de la información que necesitas sobre el documento que le has suministrado.

Sppechki

Esta herramienta te permitirá realizar dos tareas a la vez, pues se encargará de leer la información que deseas escuchar mientras estás haciendo aseo, trabajando o simplemente descansando. Con el plugn instalado puedes pedirle que lea para ti la información que ChatGPT te ha suministrado sobre tu tema de interés. El plugin te dará un link donde puedes escuchar el texto y además descargarlo si así lo deseas.

Debes tener en cuenta que para poder hacer uso de estos plugins debes contar con la versión plus de ChatGPT.

Imagen: montaje ENTER.CO con imagen de Marvel